Una noche del pasado verano, María José se vio en un sueño celebrando en el bar del Club Deportivo Valdefierro, donde juega su sobrino. «¡La lotería!», pensó nada más despertarse el pasado 19 de julio. En cuanto se pusieron a la venta, la mujer compró todas las papeletas que pudo, «pocas» para su clarividente sueño, ya que el club reserva tres décimos a cada jugador del club. Se llevó 20 décimos, que no obstante acabó repartiendo entre familiares y amigos.

Ha sido en este club zaragozano donde se han llevado el mayor pellizco de todo Aragón en un año con suerte escasa, repartiendo 172.000 euros gracias al número 91.184. Se han quedado a tan solo cinco números de un cuarto premio, el 91.179, lo que hubiera elevado exponencialmente la alegría del club, aunque las familias del club se quedarán con unos 300 euros cada un «para pasar unas Navidades tranquilas», según explicaba el presidente de la entidad, Miguel Asensio.

La intuición de María José despertó una enorme curiosidad por el número. «Antes del Pilar habíamos vendido casi todas las papeletas», asegura el presidente del club. Es más, a la administración La Senda de la Fortuna, situada en el centro comercial Aragonia, llamaron incluso desde Galicia preguntando por el número, pero el CD Valdefierro lo había adquirido de forma íntegra. «Llegamos a pensar que las 'meigas' habían pensado en este número», bromea María José, quien a pesar de todo todavía no ha visto cumplido su sueño. «He ido al bar a celebrar, pero en vez de champán me he tomado un té. Los 100 euros al décimo tampoco son para tanto, pero me alegra mucho de que algunos vayan a pasar unas mejores Navidades», comentaba ayer la mujer a este diario.

De igual modo pensaba Manuel Chaparro, vicepresidente del club, quien recibió «un montón de llamadas súper alegres». «A cada familia le han tocado 300 euros, que no es mucho, pero le salvamos las Navidades a quien más lo necesita», afirmaba Chaparro, orgulloso.

Además, los pequeños comercios también dieron alegrías a sus clientes más habituales. O al revés. A la papelería La Pajarita, en el zaragozano barrio de San José fueron sus propios clientes los encargados de manifestarles la nueva. Allí repartieron 25.000 euros gracias a otra terminación del segundo premio con el número 05.519. «Estamos muy contentos, esta es la primera vez que jugábamos con número propio», explicaban desde la papelería.

No fue el Valdefierro el único club deportivo agraciado. El Club Baloncesto Alfindén repartió 200 décimos entre los miembros del equipo, fraccionados en talonarios de 25 participaciones cada uno.

Fue el número 87932 con el que metieron el canastón en La Puebla de Alfindén, agraciado con 100 euros al décimo. «Esto ha sido una locura de mañana, he tenido hasta que apagar el teléfono», afirmaba el presidente del club, José Manuel Albero. «Yo es que ni sabía que nos había tocado nada. He recibido un mensaje de Gema, la coordinadora de la Escuela, porque un padre le había avisado. Desde entonces, esto es un no parar, porque son 120 niños que se habían llevado lotería», señalaba el presidente.

De hecho, aún tiene la pelota naranja un vínculo mayor con esta alegría en Alfindén. La administración que suministró el número fue la Nº34, situada junto al puente de Piedra en Zaragoza, y regentada por Jorge Cáncer, un viejo amigo de José Manuel Albero y conocido en las pistas aragonesas. No cabe duda de que el sorteo de 2021 tuvo poco de Gordo en Aragón, aunque sí se movió entre pelotas.