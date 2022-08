Hoy, Día Mundial de la Cerveza, recordamos más que nunca lo bien que sienta esta bebida en verano. Refrescante y reconfortante sentados en la playa tras un paseo en vacaciones. Es uno de los placeres de la vida. No hay que olvidar, sin embargo, que la cerveza tiene alcohol y que, por tanto, si después debemos conducir, ya sea nuestro coche o uno en alquiler, lo mejor es no beber. Desde Neomotor apostamos por el consumo cero al volante, pero, no obstante, sabemos que en verano apetece y, realmente, bebida con mucha moderación no debería ser un riesgo.

Es por eso que debemos saber cuántas cervezas podemos tomar sin dar positivo en un control. Si además nos vamos a ir de vacaciones y vamos a alquilar un coche también nos conviene saber las normas de circulación en el país de destino, poniendo especial atención en conocer la tasa máxima de alcoholemia permitida. Hay países, como la República Checa, famosos por su cerveza, por lo que conocer el límite, que en dicho país es cero, es vital para ahorrarse una sanción y mantener la seguridad al volante. Por norma general, aunque hay muchos factores que entran en juego durante la ingesta de alcohol, como la edad, el peso o el haber comido antes de beber, en España para los hombres una cerveza y media es suficiente para marcar, mientras que para las mujeres una es suficiente. En caso de que seas más de vino, dos copas en el caso de los hombres y una y media en el de las mujeres. Siguiendo esta norma, aunque desde aquí os recomendamos que apartéis el alcohol del volante, estas son las cervezas que necesitas en cada país de Europa para marcar. De 0 a 0,8, la horquilla en Europa Alemania: La tasa general es 0,5 g/l, como en España, por lo que superar la cerveza y media puede ser suficiente. En el caso de los noveles y los profesionales, la tasa alemana es cero. Austria: En este caso la tasa debe ser menor de los 0,5 g/l, por lo que no hay que llegar a la cerveza y media. A partir de 0,8 g/l se retirará el carné y los noveles y profesionales no deben superar los 0,1 g/l. Bélgica: La tasa general y la tasa para conductores belga es de 0,5 g/l, así que una cerveza y media. Los profesionales no deben pasar de 0,2 g/l, poco más de media cerveza. Bulgaria: La tasa es cero. Chipre: La tasa general es de 0,5 g/l (cervea y media) y la de noveles y profesionales de 0,2 g/l. Croacia: La tasa general es de 0,5 g/l (cerveza y media) y la de noveles y profesionales es cero. Eslovaquia: La tasa es cero. Eslovenia: La tasa general es de 0,5 g/l (cerveza y media) y la de noveles y profesionales es cero. España: La tasa general es de 0,5 g/l (cerveza y media) y la de noveles y profesionales es 0,3, apenas una cerveza. Estonia: Todas las tasas son de 0,2 g/l (menos de una cerveza). Finlandia: La tasa es de 0,22 mg/l en aire espirado para todos los conductores (poco más de una cerveza). Francia: La tasa general y de profesionales es de 0,5 g/l (cerveza y media) y la de noveles de 0,2 g/l. Grecia: Como en Chipre, la tasa es de 0,5 g/l (cerveza y media) y la de noveles y profesionales de 0,2 g/l. Hungría: La tasa es cero. Irlanda: 0,5 g/l (cerveza y media) para los conductores con experiencia y los profesionales y 0,2 g/l para los noveles. Italia: La tasa general es de 0,5 g/l (cerveza y media) pero los profesionales y los noveles no pueden beber. Letonia: 0,5 g/l de tasa general y profesional(cerveza y media) y 0,2 g/l para los noveles. Lichtenstein: Todos los conductores pueden alcanzar 0,8 g/l, el equivalente aproximado a dos cervezas y media. Lituania: 0,4 g/l de tasa general (poco más de una cerveza) y cero para los noveles y profesionales. Luxemburgo: Como en Grecia y Chipre, 0,5 g/l la tasa general y 0,2 para los noveles y profesionales. Malta: Como en Lichtenstein, la tasa para todos será de 0,8 g/l, dos cervezas y media. Noruega: La tasa para todos es de 0,2 g/l, poco más de media cerveza. Países Bajos: 0,5 g/l de tasa general y para profesionales (cerveza y media) y 0,2 g/l para noveles. Polonia: La tasa para todos es de 0,2 g/l, poco más de media cerveza. Portugal: Como en Grecia y Chipre, 0,5 g/l la tasa general y 0,2 para noveles y profesionales. Reino Unido: Como en Malta, la tasa para todos es de 0,8 g/l (dos cervezas y media) con la excepción de Escocia, donde se reduce a 0,5 g/l (cerveza y media), para todos. República Checa: La tasa es cero. Rumanía: La tasa es cero. Suecia: 0,2 g/l, poco más de media cerveza, para todos. Suiza: 0,5 g/l para los conductores con experiencia (cerveza y media) y 0,1 g/l, menos de media cerveza tanto para noveles como profesionales.