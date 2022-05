La montaña en general y el Pirineo en particular han sido siempre una pasión familiar para Paula Bueno. Cuando en 2014 empezó a correr y vio que había gente de su grupo que hacía trails decidió probar a correr por las montañas, y hasta hoy. «En 2017 hice mi primera carrera de trail y ya no he parado», dice esta zaragozana que también es fisioterapeuta y ayuda a otros corredores no solo a recuperarse sino a prepararse mejor. Lo hace en su consulta y en el programa Territorio Trail de Aragón Radio.

No es profesional del deporte, pero su entrenamiento es de alto nivel. «Entreno entre cinco y seis días a la semana, hago trabajo de bici para meter volumen en impacto, más los días de carrera y los de gimnasio. La suerte que tengo es que soy autónoma y puedo organizarme los entrenamientos que me marca Rafa Flores, que me va pautando a través de una aplicación», indica. Ha hecho carreras por todo Aragón pero también por otros lugares de España, Francia, Suiza, Marruecos. Y quiere más. Más carreras y más kilómetros. «Próximamente tengo la Maratón de Las Tucas en el Gran Trail Aneto Posets y en octubre corro el ultra maratón de Transvulcania, en la isla de La Palma, que son 73 kilómetros. Va a ser mi primera carrera de larga distancia porque lo que más he corrido han sido 50 kilómetros», explica. Y cuando haga los 73 su próximo objetivo será llegar a los 100. Ante semejante reto es tan importante la preparación física como la mental porque son muchas horas en solitario por el monte y muchas las vicisitudes que pueden ocurrir. «En esta carrera de 73 kilómetros estaré 13 o 14 horas en movimiento por el monte, tienes que saber gestionarte porque vas a tener momentos de subidón, de bajón, momentos en que vas a querer retirarte, pero ahí es donde entra en juego tu cabeza y tu serenidad, saber dosificarte y aguantar», dice. Ella ha sabido preparase y progresar de manera adecuada. «He sabido hacer muy bien la progresión porque soy muy joven y nunca he tenido prisa por querer correr carreras muy largas, he ido quemando etapas, afianzando bien las distancias y todo tiene su momento. Este es el año de dar el salto a la ultra distancia y quién sabe lo que vendrá. Después de una carrera de 100 kilómetros puede que venga una carrera por etapas o quién sabe. Una vez que tienes la mente a tus órdenes, una vez que la tienes también entrenada, no hay reto que no se ponga por delante», asegura. Correr es su pasión y destaca el gran nivel tanto de las carreras como de los participantes que hay en Aragón. Pero también le gusta vivir las carreras desde el otro lado. «No suelo competir en muchas carreras porque lo que hago también es ir de voluntaria a carreras en Aragón, como al Ultra Trail de Guara Somontano, al Gran Maratón montañas de Benasque, al Trail de Riglos. Me gusta también estar al otro lado de las carreras como voluntaria porque es muy gratificante y muy enriquecedor ver la otra parte y todo lo que montan los organizadores para que los demás disfrutemos. Suelo ira los avituallamientos y también como escoba, acompañando a los que van en el pelotón de cola», explica Paula Bueno, una carrera sin límites.