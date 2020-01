Aragón se erige como centro de investigación de la UE frente al lindano

Aragón liderará junto a Holanda un nuevo proyecto para estudiar soluciones innovadoras relacionadas con el lindano, para el que la UE ha concedido una financiación de dos millones de euros y que hacen de esta Comunidad uno de los centros más importantes en investigación de soluciones para suelos contaminados por hexachlorocyclohexane (HCH).

Así lo ha señalado la directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón, Marta de Santos, en una rueda de prensa para explicar las características del proyecto "Pilot Project to Evaluate and Address the Presence of Lindane and Hexachlorocyclohexane (HCH) in the European Union" concedido a la empresa pública Sarga.

Con este proyecto ya son cuatro los proyectos impulsados por el Gobierno de Aragón que han recibido financiación Europea y que suman 7 millones de euros, si bien De Santos ha reconocido que serían necesarios más de 500 millones para descontaminar las cientos de toneladas almacenadas de residuos procedentes de los vertederos de Sardas y de Inquinosa en Bailín, ambos en la provincia de Huesca.

El nuevo proyecto está destinado a localizar y catalogar todos los espacios donde existen vertederos contaminados por lindano en el territorio de la Unión Europea.

Significa, según De Santos, "poner negro sobre blanco, dónde, en qué volumen y cuanta contaminación" presentan estos desechos procedentes de la fabricación del pesticida.

El objetivo del proyecto es elaborar un inventario y un estudio de campo que identifiquen las singularidades de cada uno de los 42 emplazamientos de la Unión Europea donde se produjeron o existen vertederos contaminados por lindano (HCH), que sirvan para evaluar los trabajos hasta ahora realizados, definir propuestas de mejora, compartir las experiencias de los países afectados en la búsqueda de soluciones innovadoras y dar mayor visibilidad al problema a nivel mundial, pero también para buscar posibles nuevos focos de contaminación.

En concreto, Aragón se encargará de estudiar quince emplazamientos de Rumanía, República Checa, Eslovaquia y Croacia.

El día 30 la delegación Aragonesa viajará a Bruselas, donde junto con los representantes holandeses se marcarán los objetivos para los dos años de duración del proyecto.

Los resultados de la primera fase de los trabajos se darán a conocer en una reunión de trabajo que, según De Santos, podría tener lugar en Zaragoza durante el segundo semestre de 2020, aunque su ubicación todavía está pendiente de confirmar por parte de la Comisión Europea.

En este taller se informará a los principales interesados de los resultados del inventario y servirá para reunir la información necesaria para mejorar la calidad de los datos mediante la participación activa de las diversas partes.

Una vez realizado el inventario, la segunda parte del proyecto consiste en un estudio más pormenorizado de campo de seis emplazamientos pilotos, dos de ellos los de la provincia de Huesca y que, como ha informado De Santos, están en el "top más" en cuanto a peligrosidad, por estar junto a un río, lo que favorece la diseminación, y por volumen.

Los otros emplazamientos elegidos se sitúan en Francia, Alemania, Italia y la República Checa.

Durante 160 días, los expertos de cada uno de los socios del proyecto realizarán sobre el terreno una pormenorizada auditoría, que contará además con un panel de expertos internacionales independientes del consorcio y que finalizará con una nueva reunión donde se valorarán las experiencias adquiridas y los pasos a dar en el futuro.

Un hecho que, según la directora general de Medio Ambiente, va a servir para "buscar soluciones innovadoras y dar visibilidad a este problema, convirtiéndolo en una oportunidad y en un foco de investigación europeo".

En este sentido ha destacado que la Comunidad aragonesa está "muy bien valorada" por la labor que ha realizado frente al lindano, con más de 63 millones de euros desde el año 1992 y que le ha permitido localizar los emplazamientos y controlar los residuos, pendientes ahora de la fase de descontaminación.

Hasta la fecha el Gobierno de Aragón ha recibido 6,8 millones de euros en cuatro proyectos, el primero ya finalizado orientado a la eliminación de residuos de la fabricación de lindano disueltos en el agua presentes en grietas y dotado de 1,4 millones de euros, cofinanciados al 60 % por la UE.

Se encuentran en fase de ejecución el Life Surfing (2019-2022) que investiga la extracción y eliminación de residuos densos no bombeables presentes en grietas ayudados por surfactantes (jabones industriales), que cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros financiados al 57 % por la UE, y el Intereg Lindanet (2020-2023) para la creación de una red de regiones afectadas por estos residuos para intercambiar experiencias de gestión y diseñar y ejecutar nuevas medidas cada uno en su emplazamiento, dotado con 1,4 millones de euros, cofinanciados al 85 % por la UE.