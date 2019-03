Aragón es donde más bajó el paro en febrero con 2.097 parados menos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Por esecaioe. Se ve que te gusta la ultraderecha fascistoide y franquista. Pues mira Aragon que cifras del paro con sociatas y mira Andaluica con el tripoide Las peoresde Spain. Pero la culpa !a que no! no es de ellos, que va. Y el peor dato de paro desde 2017 no mientas ni manipiules con tu 2013. Animo que tus fachendos te salvaran y ya veras que cifras de empleo y bienestar va a ver en Andalucia. !ya veras!