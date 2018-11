Arrojo quema el recibo del ICA en un vídeo

Pedro Arrojo, diputado de Podemos por Zaragoza en el Congreso de los Diputados, ha colgado un vídeo en la cuenta de Facebook de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) en el que aparece utilizando el recibo del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) como leña. "Dicen que se puede comer y hay gente que se los come, pero a mí no me gusta, huele muy mal este negocio", afirma. Según explica, él prefiere hacer "algo útil" y, "como hace frío", opta por encender su chimenea con la factura de 2017. Arrojo emula de esta manera a Pablo Híjar, quien cuchillo y tenedor en mano, se comió el recibo del 2016