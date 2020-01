Beamonte acusa al Gobierno de Lambán de "hacer anuncios sin dar soluciones"

El presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, ha acusado este viernes al Gobierno de Lambán de "guardar silencio" ante los problemas de las listas de espera sanitarias, la transición justa o los de los agricultores, dedicándose a "hacer anuncios de cosas que no quedan en nada". "Anuncios sí, pero soluciones, ninguna", ha añadido el turiasonense.

Beamonte ha presidido una reunión del grupo popular en las Cortes de Aragón, para analizar el panorama nacional una vez conformado el Gobierno central y planificar su oposición y despliegue territorial.

En Aragón, considera Beamonte, el Gobierno cuatripartito lleva "medio año de acomodo e inactividad, para no pisarse los callos". Ha añadido, en declaraciones a los medios de comunicación, que Lambán "se esconde tras la política nacional" para ocultar su inactividad."No se trata de que sean uniformes, sino de que hagan política", ha añadido. Ha incidido en que el presidente de la DGA "no puede decir que no puede hacer nada por el campo", en referencia a una respuesta parlamentaria de Lambán -dijo que no podía fijar los precios-, cuando puede influir en el Gobierno central para que pelee por los aranceles, la PAC, el modelo fiscal o el relevo generacional".

El líder de los populares aragoneses ha recordado que, en el 2018, España recibió 32.000 millones de euros de inversión extranjera, que el año pasado se redujeron a 12.000.

Ante todo esto, la oposición del PP se basará en ejercer el control del Gobierno y "ser útiles en los escenarios donde se requiera nuestra aportación". Algo en lo que no confía mucho, dado el "rodillo" que aplica el cuatripartito, de lo que "los presupuestos fueron buena prueba", al no aceptar enmiendas de la oposición.