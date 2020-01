González Terol acusa a Podemos de «escupir y orinar» en las víctimas de ETA

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, tuvo este domingo durísimas palabras sobre la presencia de diputados de Unidas Podemos en una manifestación celebrada en el País Vasco por el acercamiento de los presos de ETA. «Escupen y orinan así sobre la memoria de las 900 víctimas ejecutadas en nuestro país por la banda terrorista», consideró, durante su intervención en la comisión interparlamentaria del PP aragonés que tuvo lugar en Barbastro.

González Terol también arremetió contra el aumento del gasto del «Gobierno más caro de la historia», poniendo como ejemplo el avión presidencial, el famoso Falcon, del que aseguró que se «duplica» el dinero «para güisqui, ginebra y vino» y que servirá como «alfombra mágica» para los ministros de Unidas Podemos. El presidente del PP aragonés, Luis María Beamonte, llegó a situar el aumento del gasto en 100 millones de euros.

El vicesecretario apeló a sus compañeros de partido a lograr que «esta legislatura dure lo menos posible, con la ley en la mano, en la sede de la soberanía nacional y fieles a la Constitución». E incidió en que, según una encuesta publicada ayer, «los españoles saben que somos el único partido capaz de hacer frente al sanchismo y la única alternativa real y sensata para España», así como que el líder popular, Pablo Casado, es «el más valorado y el que necesita nuestro país».

El vicesecretario de los populares afirmó que «nada bueno» puede ocurrirle a España con un Gobierno que cuenta con el respaldo de «separatistas, el PNV y los herederos de ETA» a la vez que denunciaba la presencia de Unidas Podemos y los socios del nuevo Gobierno en una manifestación que «pedía un trato humanitario a los presos de ETA», por lo que pidió explicaciones a Pedro Sánchez y sus barones, para que aclaren «de qué lado están».

Sobre Cataluña, señaló que ahora «no tiene ya presidente» y advirtió de que si el del Parlament, Roger Torrent, no convoca un Pleno de investidura «prevaricará», y si Quim Torra no se aparta, cometerá «un delito de desobediencia». Por ello anunció que, si no lo hace Pedro Sánchez, será el PP el que «actuará» frente a la desobediencia de Torra, para garantizar que la sentencia se cumpla.

En lo referente a Aragón, González Terol consideró que «lo peor» llegará con la nueva vicepresidenta Teresa Ribera, que quiere «acabar con la caza y los toros que tantos ingresos y tanta actividad económica producen en el mundo rural y que tan importantes son para la despoblación». También criticó el silencio de Javier Lambán sobre este asunto y el pacto con ERC.

BEAMONTE

Por su parte, Beamonte, defendió en la Interautonómica que su partido sea "alternativa a la radicalidad y a la política de conflicto" frente a un PSOE que "cuestiona el modelo constitucional de 1978".

Beamonte acusó al presidente de Aragón, Javier Lambán, de ser "cómplice" del PSOE y se ha preguntado dónde ha quedado la defensa de la unidad nacional que ha hecho en otras ocasiones porque "a la hora de la verdad ha callado y otorgado cuando se conformaba el Gobierno de España".

"Sánchez y Lambán están unidos por el mismo hilo conductor. Ya lo dijo Lambán: `Todos somos Pedro Sánchez´", recordó.

Por ello exigió al presidente aragonés que trabaje "de verdad" por los aragoneses y ponga solución a los problemas de la Comunidad, así como que reclame una financiación autonómica justa, trabajando por el empleo, la industria y los emprendedores y solucionando los problemas con la sanidad para que "deje de ser una noticia negativa día tras día".

En este sentido, Beamonte emplazó a los populares "a estar unidos, a trabajar con firmeza y con sentido común, a estar a la altura de las circunstancias, a pensar en el conjunto de los ciudadanos y defender y apuntalar nuestras instituciones y el modelo de convivencia que nos dimos todos los españoles".

El presidente de los populares aragoneses advirtió de que la estabilidad del país "no puede sustentarse en el mayor elemento de tensión de las últimas décadas en nuestro país y ese elemento es el rupturismo que buscan los independentistas".

"En vez de pensar en lo que realmente importa, nos vamos a pasar las semanas sometidos a las presiones de los independentistas, de los batasunos y con una estructura paralela, la de Podemos, que como ya demostraron en el Ayuntamiento de Zaragoza y ahora en el Gobierno de Aragón, solo se preocupan de los suyos", afirmó.

En su opinión, las consecuencias para Aragón del gobierno de Pedro Sánchez serán "especialmente perjudiciales" por los antecedentes de los últimos meses, donde comunidades autónomas como Cataluña, Valencia y País Vasco se han visto "especialmente beneficiadas por decisiones socialistas en los ámbitos de financiación o de infraestructuras".

De la manifestación convocada en Andorra este sábado, Beamonte manifestó sus dudas acerca del nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico que fue la que "decidió cerrar la térmica antes que nadie, generó incertidumbre y parálisis en la industria del automóvil con su ataque al diésel sin poner en marcha una alternativa clara y atacó a un sector importante en Aragón como es la caza".

La Interparlamentaria del PP Aragón analizó asuntos claves para Aragón como la necesidad de modificar el actual modelo de financiación autonómica hacia un sistema más justo con las regiones menos pobladas y el reto de contrarrestar los desequilibrios territoriales en la prestación de los servicios públicos básicos originados por la despoblación y las fórmulas para acabar con la brecha que divide a los españoles.

Y también los cambios políticos originados por la utilización de la llamada ‘antipolítica’ por los nuevos partidos frente al papel de "la buena política" para trabajar por el interés general.