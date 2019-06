La Universidad de Zaragoza, entre las españolas que menos cae en el ránking

La Universidad de Zaragoza ha perdido 20 puestos en el ránking mundial de universidades (QS World University Rankings) con respecto al año pasado y ha pasado a ocupar el número 432 frente al 412 que ostentaba anteriormente. Así se desprende de los datos publicados ayer que precisan, en general, una caída de posiciones de todas las universidades españolas. Sin embargo, la situación no es tan negativa para el campus aragonés, ya que no es de las más perjudicadas entre las españolas. Algunas como la Carlos III de Madrid bajan 45; la Autónoma de Madrid un total de 33 puestos; o la Politécnica de Cataluña registra 25 posiciones menos.

Además, el informe de QS indica que la Universidad de Zaragoza tiene un nivel de investigación «muy alto», por lo que los resultados de dicho ránking «no preocupan» en el seno del campus. «No nos hemos asustado de los datos, aunque seguiremos trabajando por mejorar, pero este tipo de resultados son dinámicos y dependen de muchos factores que varían año a año», señaló a este diario Francisco Serón, vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructura.

Dinamismo / «Los resultados no son absolutos, sino que evolucionan. No siempre los grupos de investigación presentan el mismo número de trabajos o los mismos números de proyectos. Todo es oscilante», justificó Serón. «Si encadenaramos varios años con caída de puestos, por supuesto que nos generaría alarma, pero no es el caso», dijo Serón.

El vicerrector resaltó, asimismo, la «actividad puntera» en materia de investigación que se hace en la Universidad de Zaragoza y que así ha sido reconocida en el ránking. «También hay que tener en cuenta que cada vez hay más universidades extranjeras, sobre todo de la zona del este, que están empezando a producir muy bien y eso mueve el ránking. España también está sufriendo el impacto de la crisis», matizó.