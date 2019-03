Casi el 10% de los empleados querría trabajar más horas

El desempleo continúa a la baja, pero el mercado laboral no ofrece, en muchos casos, lo que los aragoneses buscan. En concreto, un total de 54.400 personas desearían trabajar más horas pero no lo hacen porque no encuentran dónde hacerlo. Se trata del 9,5% del total de ocupados de la comunidad, un porcentaje que supera en solo una décima el porcentaje registrado a nivel nacional. Así lo constata un informe elaborado por la empresa de Recursos Humanos Adecco, en el que se pone de manifesto que Balerares y Cataluña son las comunidades donde hay una menor distorsión entre lo que buscan los empleados y lo que ofrece el mercado, con el 3,9% y el 5,9% respectivamente.

Pese a todo, la cifra de aragoneses que querría tener un trabajo de ocho horas ha descendido respecto al 2017 en 2.500 personas, mientras que en el 2016 había 20.000 empleados que les hubiera gustado trabajar a jornada completa. La mejora de la situación económica y la recuperación del mercado laboral han contribuido ha reducir esta brecha, pero la distorsión aún existe en la comunidad. De esta forma, Aragón es la sexta autonomía con menos personas en esta situación.

El informe, elaborado en colaboración con los investigadores de Barceló y Asociados, asegura que en el conjunto de España hay 1,8 millones de personas ocupadas que desearían trabajar más horas, pero no lo logran.

VARIACIÓN POR COMUNIDADES / La proporción de ocupados que quieren trabajar más horas pero no encuentran dónde se ha reducido en todas las comunidades autónomas aunque hay diferencias entre ellas. Por un lado, hay tres comunidades autónomas en las que esta proporción supera el 11%. Son los casos de la Comunidad Valenciana (el 12%, con una reducción interanual de nueve décimas), Andalucía (11,4%; recorte también de nueve décimas) y Murcia (11,2%, con una disminución de siete décimas).

Estas dos primeras autonomías junto a Extremadura (10,4%; -0,9 puntos porcentuales son tres de las cuatro regiones donde más se ha reducido esta proporción. La comunidad donde más ha caído esta variable en el último año es Canarias, con una reducción de 1,1 puntos porcentuales. Si en términos relativos se trata de la novena comunidad con mayor proporción de trabajadores así, atendiendo al número absoluto pasa a ser la sexta región con menor número de trabajadores en esta situación.

MEJORAN LAS CIFRAS / En el extremo contrario, se encuentran dos regiones con un 6% o menos de ocupados con esta necesidad. Son Baleares (3,9%; caída interanual de cuatro décimas) y Cataluña (5,9%; reducción de 4 décimas también). Entre los retrocesos más moderados vemos el de Asturias, de tres décimas y los ya vistos de Baleares y Cataluña (cuatro décimas en cada caso).

En todo caso, es clara la mejoría. Tan solo tres años atrás, a finales del 2015, únicamente Baleares y Cataluña exhibían una subocupación horaria inferior al 10% y hace un año eran seis las autonomías que lo hacían. Hoy son doce las comunidades autónomas en esa situación.