Comienzan las inspecciones de las carpas, con Delicias en el aire

No queda nada para que comiencen las fiestas del Pilar y el viernes (día 4 de octubre) los más ansiosos ya podrán disfrutar de los recintos festivos. Hoy comenzarán las inspecciones de las instalaciones más grandes, como son las carpas del recinto ferial de Valdespartera, entre las que se encuentra la de Il Circo Italiano que ya ha advertido que está sopesando no ofrecer su espectáculo. No es la única duda que hay a diez días de que comiencen los Pilares 2019, porque el consistorio todavía no ha confirmado que vaya a permitir a Interpeñas trasladar su pabellón a Delicias.

Los técnicos municipales revisaron ayer la infraestructura, que ya fue utilizada para las fiestas del barrio y que carece de cubierta a día de hoy.

Zaragoza Cultural comunicará hoy a Interpeñas si finalmente les permite trasladar su fiesta a este barrio. La federación se muestra confiada. «Sabemos que tenemos poco tiempo pero haremos lo que podamos, ¡como si se tiene que subir un peñista a cantar al escenario! Lo importante es que tengamos un recinto donde reunirnos», comentaron desde Interpeñas. El ayuntamiento plantea sacar a concurso público de forma urgente la gestión de las barras y permitirá que la programación se amplíe hasta las dos de la mañana.

Recinto ferial / Donde está prácticamente todo listo es en Valdespartera. Solo queda comenzar a instalar las ferias, que hoy empezarán con esta tarea. En este caso, las inspecciones se hacen dos días antes de su apertura, por lo que tienen tiempo para levantar sus atracciones, entre las que habrá alguna que otra novedad. La carpa de la Fiesta de la Cerveza ya está lista para ser inspeccionada por Bomberos, la Policía Local y los ingenieros municipales. También las del Espacio Zity, que una vez más ha renovado su convenio de colaboración con Unión Peñista de Zaragoza. Y, por último se encuentra la carpa del circo italiano.

Desde la concesionaria de Valdespartera, Orfeinte, desconocen qué hará finalmente la promotora del circo, que hace unos días ya avisó de que es posible que rechace venir a Zaragoza. No quisieron avanzar qué medidas tomarán en caso de que así sea y qué consecuencias puede tener para el recinto ferial.

El origen de este revés se encuentra en el párking de Plaza Imperial, donde se va a levantar otra gigantesca carpa para albergar otro circo. La diferencia radica en que este sí tendrá animales y además avalado por le Justicia. Desde la Corporación Recrearte Entretenimiento, responsables de espectáculo Zoorprendente, recurrieron ante lo contencioso administrativo la decisión de Urbanismo de denegar la licencia de actividad alegando que la ordenanza prohibía los circos con seres vivos. Alegaban que la normativa autonómica sí permite que haya mascota, catalogación que tienen los animales con los que trabajando porque han nacido en cautividad. La Justicia le dio la razón, dado que la norma superior prevalece sobre la ordenanza, y el consistorio decidió que no presentaría recurso, así que Zoorprendente ofrecerá su show con animales estas fiestas.

A este respecto, los colectivos animalistas organizados en 25 entidades han solicitado al alcalde, Jorge Azcón, una reunión urgente para trasladarle su malestar por no recurrir la decisión y permitir un circo con animales. Según estas entidades, la capital aragonesa «dio un paso de gigante prohibiendo el maltrato». Por otro lado, IU ha presentado una modificar la Ley de Protección Animal de Aragón para evitar que se repita esta situación.