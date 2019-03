El Congreso de Periodismo Digital llega a su veinte aniversario

¿Quién iba a pensar cuando comenzamos con el Congreso que llegaríamos al 20 aniversario?, se preguntaba hoy el director del Congreso de Periodismo Digital de Huesca, Fernando García Mongay, en la rueda de prensa previa al Congreso, acompañado del corresponsal en la Casa Blanca Juan Carlos Iragorri.

García Mongay señalaba la importancia de lanzar un mensaje positivo sobre la profesión en todas las ediciones y de forma especial en esta que hace retrospectiva por su aniversario. “Al Congreso vienen muchos estudiantes y profesionales en búsqueda de trabajo, a los que hay que mostrarles la cantidad de interesantes proyectos que están surgiendo y poner de manifiesto que hay mucha gente que emprende con éxito, así como medios tradicionales que están realizando interesantes experiencias de transformación digital”.

Añadía el director que el Congreso “es esa combinación de equilibrio entre caras conocidas y otros profesionales que no lo son tanto, pero que tienen proyectos o actividades muy interesantes que contar”.

Por su parte, el corresponsal en la Casa Blanca de los medios colombianos RCN Radio y Semana, Juan Carlos Iragorri, se refería en la rueda de prensa, fundamentalmente, a tres asuntos: la realidad de los periodistas hispanos en EEUU, el funcionamiento de los medios estadounidenses y el gobierno de Trump.

“Es descorazonador que en los primeros 700 días de gobierno de Trump, el presidente haya mentido más de 7.500 veces, como recoge The Washington Post y que, sin embargo, goce de un 41% de aprobación entre los ciudadanos, lo que hace pensar en su reelección”, explicaba Iragorri.

El corresponsal también se refería a la creciente importancia de las ediciones digitales de los grandes medios. “Hoy en día se han perdido muchos puestos de trabajo en esta profesión, pero tanto The New York Times como The Washington Post siguen contratando cada vez a más profesionales -el primero tiene 1.600 y el segundo 900-, sus ediciones digitales cuentan con muchos seguidores y es previsible que no tarden en ofrecer más información en español”, comentaba.

Sin embargo, “España no acapara atención informativa de los medios en EEUU, los medios no entienden la realidad española y es una lástima, cuando en España se da el fenómeno contrario y la cobertura informativa internacional de los medios es fabulosa. EEUU se mira el ombligo, como la mayor parte de los países del mundo”, apuntaba.

La rueda de prensa ha tenido lugar en el Hotel Abba de Huesca, donde hoy también se desarrolla durante toda la jornada el workshop previo al Congreso, en el que se dan cita más de 60 profesionales de los más destacados medios digitales nacionales e internacionales en español. Entre ellos, HENNEO, La Sexta, El País, El Mundo, Antena 3, La Vanguardia, Univisión, Clarín, El Plural, Telemadrid, eldiario.es, Cadena SER, El Confidencial, Vozpópuli y Grupo Vocento.