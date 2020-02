Cruce de advertencias entre Lambán y la ministra Montero a cuenta del IVA del 2017

El presidente de Aragón, Javier Lambán, y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, no han dudado en las últimas horas en cruzarse públicamente varios mensajes y advertencias a cuenta de la recaudación del IVA. Lambán abrió el melón este martes, la ministra ha respondido este miércoles y el primero ha vuelto a la carga minutos después. Montoro ha advertido de que es "una roca para las amenazas" después de que varias comunidades, entre ellas la aragonesa, plantearan recurrir a la "vía legal" para reclamar la recaudación de IVA de 2017 que consideran que se les adeuda. Concretamente, el presidente de la DGA dirigió una carta el martes a la ministra en la que le reclamaba el pago de los 80 millones adeudados a la comunidad correspondientes al IVA de diciembre de 2017, y le anunciaba la puesta en marcha de "acciones legales" en caso de no realizarse el pago.

A primera hora, la ministra ha aprovechado su presencia en Antena 3 para dejar claro que el Ministerio de Hacienda "no puede responder en base a amenazas" sino con "criterios justos". Ha recordado que el Gobierno intentó compensar el desajuste creado en el IVA del 2017 (con motivo de un cambio en la gestión del impuesto) en los presupuestos de 2019, y que como estos no salieron adelante ahora "no es posible acometerlo", aunque estudia "medidas paliativas".

La ministra ha señalado que los impuestos cedidos, como el de sucesiones o patrimonio, se abordarán en el marco de la reforma de la financiación autonómica con el objetivo de evitar una "competencia desleal", ya que algunas regiones "piden más recursos pero están practicando una fiscalidad a la baja".

Conocedor de las palabras de Montero, Lambán ha reiterado que Aragón no se va a resignar a perder 80 millones de euros que el Estado le adeuda por la recaudación del IVA de 2017, dado que no existe un solo argumento político o jurídico para ello. En declaraciones a los medios en Escatrón, el presidente aragonés ha apelado a la "sensibilidad" de Montero y a que recuerde su anterior etapa política al frente de la consejería andaluza de Hacienda, desde la que "defendería su IVA de manera encarnizada como lo estamos haciendo nosotros". "Estoy convencido de que mi buena amiga María Jesús Montero le buscará una solución política y jurídica a este asunto" y en caso de no resolverse, ha aseverado, evidenciará "un problema muy serio", no solo económico, sino de "confianza y de lealtad" entre el Estado y las comunidades.

En este escenario, ha subrayado que su obligación es defender el interés de Aragón y que no hay "un solo argumento político o jurídico" para que la comunidad que preside se resigne a perder 80 millones de euros. "No puede ser que los gobiernos de España decidan unilateralmente la ruptura de pactos" y sean "permanentemente desleales con las comunidades autónomas", en este caso --ha recordado-- en una circunstancia originada por el ministro de Hacienda del último Ejecutivo del PP, Cristóbal Montoro.