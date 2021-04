Lío por un tuit de Cubero contra la monarquía

El concejal de Zaragoza en Común Alberto Cubero ha sido protagonista este domingo de una polémica en Twitter después de que él mismo publicara en su perfil un mensaje en el que decía: «El rey exigió el despido de los trabajadores de TVE por el rótulo que no le gustó. ¡Obrero despedido, monarca colgado!». El edil se refería en su publicación a una noticia del portal La Última hora y sus palabras sobre Felipe VI no tardaron en alborotar la red social.

Uno de los primeros en reaccionar fue el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que recriminó a Cubero, que también es el secretario político del Partido Comunista en Aragón, que usara «la violencia verbal para incitar al odio contra nuestras instituciones». «Es intolerable», llegó a decir Azcón, cuyo grupo municipal, el PP, llevará al próximo pleno una moción para defender la monarquía.

Este impresentable es concejal del Partido Comunista en Zaragoza.



Se traga el bulo del panfleto de Podemos y pide colgar a Felipe VI.



Vaya fauna hay en las instituciones. https://t.co/rqO6Qael4L — Toni Cantó (@Tonicanto1) April 4, 2021

La polémica saltó también al ámbito nacional, puesto que Toni Cantó, ex de Ciudadanos y parte del equipo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, también tuiteó al respecto de las palabras de Cubero: «Este impresentable es concejal del Partido Comunista en Zaragoza. Se traga el bulo del panfleto de Podemos –en referencia a La Última hora­– y pide colgar a Felipe VI. Vaya fauna». A esto, Cubero respondió: «Sí, milito en el Partido Comunista. ¿Y tú en qué partido estás hoy?».

En conversación con este diario, el concejal de ZeC le quitó hierro al asunto y aseguró que no se piensa disculpar puesto que la frase ‘obrero despedido, monarca colgado’ no es sino la adaptación de una frase hecha que se canta en algunas manifestaciones (obrero despedido, patrón colgado). Cubero dijo que si PP y Cs piensan llevar una moción al pleno para defender la monarquía, «que lo hagan y debatiremos como siempre». «No le deseo la muerte al Rey, ni a él ni a nadie. El Rey me basta con que abdique», aclaró también.