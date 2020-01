A 'cuencazo' limpio por una infidelidad

Coincidir en un mismo espacio la esposa y la amante de un hombre no es la mejor de las situaciones. Como mínimo puede acabar en los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 7 de la capital aragonesa ha condenado a una zaragozana por un delito de lesiones leves, tras lanzar un cuenco de vajilla a otra mujer, tras enterarse de que su marido le había sido infiel con esta. Deberá pagar 390 euros.

Los hechos tuvieron lugar en agosto del año pasado sobre las 20.15 horas. Según relata el magistrado, la víctima de la agresión estaba trabajando en su bar cuando entró «encolerizada» la ahora condenada y, aprovechando que estaba de espalda, le tiró el objeto. Le alcanzó la parte trasera de la oreja derecha. Inmediatamente abandonó el local.

Como consecuencia de ello, la víctima, defendida por la abogada Cristina Remón, padeció una leve escoriación con inflamación en la zona, pero sin sangrado. En fechas no determinadas, apunta el juez, la agresora le mandó un mensaje por Facebook en el que le decía: «Escúcheme bien, vieja asquerosa, tengo tu vídeo y se lo voy a enseñar a tu marido. Eres repugnante. Créeme que voy a dedicar cada minuto de mi vida en destrozar la tuya, teniendo sexo a tu edad te va a dar un paro cardíaco, vieja asquerosa».

Unas afirmaciones por las que ha sido absuelta M. A. C. C., ya que el magistrado entiende que «eso tan desagradable no era tanto una amenaza para la destinataria, sino un desahogo para quien la enviaba, quien no ha reiterado nuevos actos contra la víctima que pudieran hacer entender de forma seria que le iba alterar su existencia».