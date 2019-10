La DGT prohibirá a patinetes y bicis circular y aparcar en la acera

Los patinetes y las bicicletas tendrán prohibido, no solo la circulación, sino también el estacionamiento en las aceras, según la normativa que tiene preparada la Dirección General de Tráfico (DGT). Así lo afirmó su director general, Pere Navarro, en la presentación de la campaña Por aquí no puedo, por aquí no paso, impulsada por la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas (Aspaym).

«Las aceras son para los peatones, para los que van en sillas de ruedas y para los padres que llevan sillitas y el objetivo, al final, es que no van a circular por ellas» vehículos como los patinetes, destacó Navarro, que recalcó: «La normativa que tenemos nosotros preparada ya la prohibe, pero tampoco van a estacionar en las aceras».

En este sentido, explicó que se deberán suprimir plazas de aparcamiento para automóviles para que se coloquen los patinetes, las bicicletas y las motocicletas. Acerca de estos vetos, la DGT ya adelantó hace meses que el Real Decreto que prepara prohibiría circular a los patinetes por la acera y vías interurbanas, así como otras restricciones como las relativas al uso del móvil o auriculares, transportar a más de una persona o el límite de velocidad en 25 kilómetros por hora.

A la espera de una nueva ley de Tráfico que centre su mirada en estos medios de transporte, cada ciudad del país ha regulado la movilidad de estos vehículos a su manera. Así sucede en la capital aragonesa, donde, además de la relativa a bicis y peatones –del 2014– en mayo de este año se aprobó la de patinetes.

No obstante, el Gobierno municipal prepara una nueva con la intención de que aglutine varias modalidades de movilidad.

Fuentes consistoriales explicaron que, desde que entrara el vigor este texto, y aunque no esté prohibido, buscan que bicis y patinetes no estacionen en las aceras, con medidas como habilitar espacios en la calzada, como sucede en la calle Azoque.

Además, relataron, en relación a que los medios de transporte no se queden en la acera, que también existen en la ciudad varios aparcamientos para motos en calzadas anexas a plazas de garaje, de manera que permiten una mejor visibilidad, al ocupar menos espacio que un coche, para los automóviles que se incorporan a la circulación.

El responsable de Tráfico valoró la bandera que enarboló Aspaym con esta campaña y recordó que, además, «hay nueve millones de mayores de 65 años que caminan mucho por prescripción médica o por razones de salud y que también quieren que las aceras estén libres de obstáculos».

Navarro advirtió, además, de que después del boom de la bicicleta «viene el de los desplazamientos a pie o en silla de ruedas por las aceras, que es un gran motor de transformación de las ciudades», concluyó el director de la DGT.