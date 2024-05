El Real Zaragoza no sabe vivir sin Marc

La baja de Marc Aguado, que cayó lesionado en Butarque como consecuencia de una rotura en el aductor, es especialmente relevante para un Real Zaragoza que durante el curso ha perdido el norte cuando el canterano no ha estado en el campo. Ningún otro jugador de la primera plantilla tiene tanta trascendencia en los resultados del equipo aragonés como Marc Aguado, al que se volvió a echar mucho de menos ante el Burgos.

Se diría que el Zaragoza no sabe vivir sin Marc, como lo advierte una estadística que acentúa la importancia de un futbolista que era clave para Víctor hasta que sufrió el daño muscular en Leganés. El dato es esclarecedor: de los diez partidos que el mediocentro no ha jugado o no ha sido titular esta campaña, el Zaragoza ha perdido ocho. Tela. Solo una victoria (en casa ante el Sporting) para establecer un nefasto balance de cuatro puntos sumados sobre 30 posibles cuando Marc no ha formado en la foto, lo que oscurece de lo lindo el panorama de cara a la visita, este domingo, al Oviedo, donde Marc no estará, aunque, si la evolución de su lesión sigue siendo satisfactoria, podría jugar las dos últimas jornadas. Incluso, no está descartado que regrese al grupo a lo largo de la próxima semana.

La influencia de Marc en el devenir del Zaragoza se traduce en una acumulación de derrotas desde la séptima jornada, cuando el canterano fue suplente por primera vez en Ferrol, donde el Zaragoza, que llegaba líder tras cinco victorias y un empate en las seis primeras fechas, sufrió la primera caída del curso (1-0). La sorprendente suplencia de Aguado, sin embargo, tuvo continuidad la semana siguiente, en La Romareda frente al Mirandés (0-1), cuando el centrocampista apenas actuó los últimos 20 minutos.

Con él en el once, el Zaragoza solo ha perdido 6 encuentros, mientras que ha ganado 10 y ha empatado 12. En total, 42 puntos sumados sobre 84 posibles, justo el 50%. Sin él, 4 sobre 30, apenas el 13%

Los malos resultados devolvieron a Marc a la alineación en Andorra ante su exequipo. El Zaragoza, en superioridad numérica durante buena parte del choque, sufrió pero se llevó los puntos del Principado (0-1). Sin embargo, Escribá volvió a las andadas y mandó otra vez al mediocentro al banquillo ante el Alcorcón en La Romareda (0-2) para contar con él en la última media hora.

Tres empates y una derrota en los cuatro partidos siguientes presidieron el regreso a la titularidad de Marc, al que unas molestias musculares apartaron de la alineación en Elche (2-0). Para entonces, Escribá ya tenía la soga al cuello. El técnico tampoco contó con Marc en el derbi en el que se jugaba el puesto y apenas tiró de él en los doce últimos minutos de la derrota frente al Huesca (0-2).

Más de lo mismo

La llegada de Velázquez trajo consigo el retorno del canterano a las alineaciones, aunque el técnico pucelano debutaba con mal pie en Albacete (1-0), donde Aguado formó parte de una alineación en la que continuó en la victoria en La Romareda ante el Leganés, líder de la categoría (1-0) y en los empates en los campos de Espanyol y Amorebieta (1-1). Sin embargo, el zaragozano perdía el puesto frente al Levante (2-2) para jugar únicamente el último cuarto de hora.

El empate en Elda (1-1), la victoria contra el Andorra (2-0) y el empate sin goles en Alcorcón confirmaron que al Zaragoza le cuesta mucho más perder cuando juega Marc, aunque su ausencia por sanción ante el Sporting no impidió, por una vez, el triunfo del equipo aragonés (3-0), en la única ocasión en la que el Zaragoza ha sido capaz de ganar sin el zaragozano, que volvería a las alineaciones en el peor tramo del conjunto blanquillo que acabaría costándole el puesto a Velázquez (1-0 en Eibar, derrotas en casa frente a Cartagena y Amorebieta y empate sin goles en Villarreal). En Valladolid (2-0), escenario de la despedida de Velázquez, Marc volvió al banquillo.

Con Víctor, el canReal Zaragozaterano solo ha estado fuera del once en el estreno del técnico ante el Espanyol en La Romareda (0-1) cuando jugó los cuatro últimos minutos. A partir de entonces, y hasta su baja por lesión frente al Burgos, siempre había sido titular. Con él en el once, el Zaragoza solo ha perdido 6 encuentros, mientras que ha ganado 10 y ha empatado 12. En total, 42 puntos sumados sobre 84 posibles, justo el 50%. Sin él, 4 sobre 30, apenas el 13%.

