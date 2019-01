Echenique reitera que no dimite porque no ha delinquido

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, reiteró ayer que no ha cometido ningún delito por no dar de alta en la Seguridad Social a su asistente personal, que tenía contratado y replicó a quienes piden su dimisión que la sentencia no le condena a nada y solo le impone una multa administrativa. Así lo manifestó en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3.

La titular del Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza ratificó que Echenique debió de pagar la cotización de su asistente, tras haber sido recurrida la multa que le fue impuesta por estos hechos al secretario de organización. Y el PP fue el primero que le instó a dimitir, recordándole que el código ético de Podemos exige a sus cargos públicos dimitir si con condenados por una serie de delitos, entre ellos contra el derecho a los trabajadores.

Al respecto, Echenique replicó que «el único que no tiene un buen máster no es solamente el señor Casado, sino también los demás portavoces del PP», respondió Echenique, tras defender que no ha cometido ni ha sido condenado por ningún delito.

«A mí se me pone una multa administrativa, que yo recurro, y esta sentencia ni siquiera me condena a mí a nada; lo único que hace es decir, en opinión de la magistrada, si es o no es una relación laboral, pero a mí no se me condena a nada», insistió, antes de reiterar que recurrirá la decisión del juzgado porque afecta a mucha gente.