Las familias de Parque Venecia denuncian retrasos en la licitación del nuevo colegio

Las familias del barrio zaragozano de Parque Venecia volverán a salir a la calle, el próximo miércoles, para protestar por los retrasos en la licitación del segundo colegio del barrio (María Zambrano) y mostrar su “preocupación” con este proceso ante el inicio de la escolarización (empieza el día 20). Desde la Plataforma Cole para Todos y la asociación de madres y padres Claros del Bosque aseguran que las infraestructuras educativas del barrio “son una asignatura pendiente” de la DGA que acumulan demoras. “La licitación del María Zambrano sigue sin publicarse a pesar de que el consejero Felipe Faci nos dijo que se haría en enero de este año, lo que permitirá la ocupación parcial del centro el próximo curso”, señalaron las familias.

La protesta, bajo el lema No me cuentes más cuentos, será en el solar de Parque Venecia donde tendrá que construirse el centro, próxima al ya edificado. Este año ya hay casi 200 alumnos de este colegio en aulas puentes en barracones, al no contar con instalación, pero los padres temen que esta situación se alargue. “La incertidumbre para encarar el proceso de escolarización es aún mayor a la de otros años. Ahora mismo no sabemos del número de plazas que tendrá el María Zambrano para el próximo curso ni la dotación de instalaciones”, dicen. A esos 200, habrá que añadir 100 más teniendo en cuenta los datos demográficos.

Por su parte, fuentes del Departamento de Educación de la DGA han indicado a este diario que el colegio María Zambrano "no lleva retraso en su licitación" y se va a llevar a cabo con fondos React de la Unión Europea. "Estos se aprobaron en Consejo de Gobierno hace solo unos días. Y ya se ha iniciado el proceso de licitación", indicaron. Mientras tanto, las obras del nuevo aulario del colegio Parque Venecia sí están en marcha y en la zona hay operarios trabajando.

Problemas también en Arcosur

Por su parte, los vecinos de Arcosur “ven peligrar” la ejecución a corto plazo del colegio Ana María Navales (el segundo del barrio) y se sienten “engañados” por Educación. Así lo trasladaron tras mantener una reunión con representantes del departamento el pasado martes donde, según las familias, el proyecto del centro “se ha quedado fuera” de los fondos React de la Unión Europea bajo los cuales iba a ser posible iniciar las tramitaciones administrativas y posteriores obras. “Esta información cae como un jarro de agua fría porque en noviembre del 2020 Faci nos dijo que este proyecto era una prioridad y había un firme compromiso de inicio de obras a lo largo del presente curso”, añadieron.

El nuevo plan, según estos vecinos de Arcosur, pasa por hacer la tramitación en el 2021 y, si se aprueban a tiempo los presupuestos del 2022, empezar “con suerte” los trabajos en el 2022 llegando a una ocupación parcial de las aulas a los 11 meses. “Esto nos llevaría a poder empezar en el centro entre febrero y marzo 2023. Mientras tanto, a los niños les esperan dos cursos de barracones. La situación es indignante para muchas familias que ven como sus hijos van a cursar toda su educación infantil en aulas prefabricadas, mientras que el colegio Arcosur sigue masificado y sin solución”, indicaron.

A este respecto, fuentes de la consejería de Educación de la DGA explicaron que el Ana María Navales se va a construir de una sola vez, no por fases, "por lo que no podía entrar en fondos React, que financian proyectos que terminen de construirse en el 2022", añadieron. "Para la tramitación de este centro se va a realizar una ejecución anticipada para que puedan comenzar las obras en el primer trimestre de 2022". Aunque el colegio entero no se finalizará hasta el 2023, ya que se llevará a cabo de forma íntegra y no por distintos aularios, "se podrá llevar a cabo una ocupación parcial ya durante el curso 2022-2023", aseguraron.