El Gobierno PP-Cs no da cifras ni plazos en sus citas con la izquierda

La primera cifra para el presupuesto de Zaragoza del año 2021 es de 804 millones de euros, como ayer publicó este diario, aunque a ninguno de los grupos de la izquierda que pasaron por el despacho de María Navarro se le habló de cantidad alguna. Tampoco de pautas, modos o fechas. La concejala de Hacienda se reunió con PSOE, ZeC y Podemos para hablar de las cuentas próximas pero no se habló de números y sí de las dificultades presentes. Algunos volverán a pasar por el despacho de la responsable de las finanzas municipales, como Vox, y posiblemente el grupo socialista. A falta de conocer los fondos que debe recibir el ayuntamiento desde las distintas vías, las líneas no están definidas. Si lo están, desde luego, el Gobierno PP-Cs las guarda celosamente. De momento, ayer poca chicha.

El grupo municipal del PSOE pidió una participación real en la elaboración de los presupuestos y no caer en un simple «intercambio de partidas presupuestarias». «Queremos saber si apuestan por las personas y si están dispuestos a que la ciudad avance y que nadie se quede atrás en la mayor pandemia de los últimos cien años. Queremos unos presupuestos sociales, que piensen en las personas, recojan ayudas para los sectores económicos más afectados, recuperen los barrios tradicionales y miren a Europa», aseguró la socialista, que afirmó que el PSOE busca «complicidad», sentirse «parte de estos presupuestos en los que nos jugamos mucho porque son muy importantes para la ciudad. Deben recoger una visión global y atender las necesidades presentes y de futuro de los zaragozanos», remató la edil socialista.

Desde Zaragoza en Común, Alberto Cubero se mostró «decepcionado» tras el encuentro. «Era una promesa vacía del alcalde. María Navarro no sabe nada: ni de cuánto va a ser el presupuesto, ni cuándo se va a aprobar, ni el calendario de negociación... Tampoco se ha comprometido a una próxima cita. No hay voluntad de negociar, sigue interesado en cumplir con Vox», manifestó el portavoz de Hacienda de ZeC, que explicó que su formación ha establecido tres ejes prioritarios para sentarse a negociar: la inversión en Derechos Sociales y cooperación al desarrollo; el rescate a los sectores más afectados por la crisis; y la inversión en los barrios, con actuaciones de mejora más allá del centro, favoreciendo una ciudad cohesionada. Siempre que los presupuestos vayan en esa dirección habrá una posibilidad de acuerdo».

El último en pasar por el despacho de María Navarro fue Fernando Rivarés, de Podemos, que explicó que no ve que exista voluntad «de un acuerdo global». «El equipo de Gobierno va a buscar el acuerdo con Vox. No podemos hablar de los presupuestos y de propuestas para el 2021 sin un borrador y sin un cálculo de gastos e ingresos previstos. Tampoco nos han contado sus líneas maestras. Seguimos pensando que estar a la altura es buscar el acuerdo de todos los grupos municipales, pero sin contar con toda la información, no se puede. Tenemos que hablar de la ciudad que queremos y de lo que necesita. Con esta cita dan por concluida la llamada negociación», señaló el portavoz morado.

Por último, la concejala de Hacienda agradeció el tono de todos los partidos de la oposición al entender la compleja situación para la elaboración de un presupuesto en el año 2021, «sobre todo sin saber a día de hoy qué fondos va a haber para el transporte y para paliar los efectos económicos y sociales del coronavirus».

«No obstante, sí han pedido que se mantenga el gasto social. Ya anunciamos que aumentaríamos las ayudas de urgente necesidad para el 2021. Más allá, no hemos conocido en concreción las propuestas de los grupos, aunque ya les he dicho que si tienen propuestas razonadas y de sentido común, que nos las hagan llegar para poderlas estudiar», concluyó María Navarro.