La Guardia Civil de Huesca recomienda tomar medidas para prevenir las ciberestafas en el Black Friday

El Equipo de Investigación Tecnológicas (EDITE) de la Guardia Civil de Huesca ha elaborado un listado de medidas de precaución para evitar las ciberestafas durante el Black Friday, el Ciber Monday y la campaña comercial de Navidad, ha informado la Comandancia en una nota de prensa.

En una nota de prensa, han señalado que "es importante la formación digital como primera medida para contrarrestar posibles incidencias en el uso de las nuevas tecnologías, especialmente para evitar ser víctimas de un ciberdelito".

"El mundo digital no deja de ser una expansión más de la vida real, por lo que la primera barrera en la prevención digital es el sentido común, el mismo que pudiéramos tener en cuando los hechos se cometieran en nuestras rutinas diarias", han indicado.

MEDIDAS

La Guardia Civil de Huesca recomienda comprobar la dirección web del establecimiento, desconfiando si contiene alguna letra más o un nombre que pudiera generar confusión. También, revisar los enlaces, colocando el cursor del ratón antes de hacer 'click' en cualquier enlace para comprobar que no se producen redireccionamientos a otras páginas.

Otra medida es revisar la fotografía de la web ya que "las tiendas online fraudulentas, son generadas de forma rápida conteniendo faltas de ortografía o carencia del carácter 'ñ'. Asimismo, observar el aspecto visual porque una web mal confeccionada y poco atractiva puede ser indicio de que se ha hecho con prisas tratando de imitar a la oficial.

Además, la Benemérita propone monitorizar las opiniones antes de realizar la compra en cualquier buscador de Internet para contrastar la reputación de la tienda online y, por otra parte, analizar los pagos para esquivar las webs que realizan transferencias a depósitos o tarjetas de crédito.

También se recomienda utilizar tarjetas bancarias virtuales y no introducir la numeración de la tarjeta de crédito o débito para comprar, sino utilizar una pasarela intermedia.

La Benemérita aconseja comprobar el certificado SSL porque las tiendas online seguras tienen una conexión HTTPS que se puede visualizar en la barra de navegación o en algunos navegadores con candado verde.

Además, leer las condiciones y políticas del servicio; comprobar la legalidad con la identificación oficial del NIF empresarial; desconfiar de los precios demasiado bajos respecto a las tiendas presenciales; no instalar aplicaciones; mantener los equipos actualizados; emplear un antivirus actualizado y activado; no abrir documentos adjuntos; y no acceder o introducir información crítica mientras se esté conectado a las redes públicas, por ejemplo contraseñas o nombres de usuario, evitando conectarse a estas redes como norma general.

En caso de que cualquier ciudadano ya haya realizado alguna operación y crea haber sido estafado, se debe poner en contacto con su banco a la mayor brevedad posible y con las Fuerzas de Seguridad.