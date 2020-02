Guillen: "El PP cometerá un error histórico si no dialoga sobre agua"

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Vicente Guillén, ha hecho este miércoles un llamamiento al PP a participar en el proceso de revisión del Pacto del Agua para dar certidumbre a las obras, cuanto antes, porque de lo contrario cometerá “un error histórico”.

Guillén ha comparecido en una rueda de prensa para mostrar el apoyo inequívoco del grupo Socialista al Gobierno a la revisión de ese pacto, enmarcada en la Comisión del Agua de Aragón y una vez haya sentencia sobre el embalse de Biscarrués.

El cambio climático, la judicialización de obras y la oportunidad de que participen partidos que no existían cuando se alcanzó el Pacto del Agua en 1992 ni en su primera revisión, en 2006, justifican, a su juicio, la actualización de ese acuerdo.

Además, ha remarcado Guillén, abrir este diálogo supone “cumplir con la palabra dada”, ya que forma parte de los acuerdos de gobierno del cuatripartito que, ha asegurado, serán capaces de entenderse y “encapsular” sus diferencias respecto a la regulación de los ríos.

Ha recordado que los populares no intervinieron en esa primera actualización, y tampoco Riesgos del Alto Aragón, y ha insistido en su llamamiento a que participen y ver, de esa manera, si el diálogo es o no compatible con el PP, porque lo que sería “frívolo” es que una fuerza de Gobierno no sea capaz de hacerlo.

Porque las circunstancias los exigen más que nunca, es una cuestión de “suma trascendencia” y de lo que se trata, ha reiterado, es de dar certidumbre sobre las obras a regantes que llevan años esperando y a los que las administraciones no han sido capaces de responder.