Informacu alerta de "la letra pequeña" del AVE 'low cost de Renfe

La asociación de consumidores Informacu, ante la puesta en marcha del Avlo, el nuevo AVE de bajo coste de Renfe, ha avisado a los usuarios de la «letra pequeña» al adquirir los billetes para estos trenes que empiezan a funcionar en abril. Joaquín Soguero, presidente de esta asociación, advierte de que los billetes de viaje, a la venta desde el pasado lunes «son nominativos y solo se pueden adquirir por la página web (no se despacharán billetes en ventanilla), con un coste adicional de 8 euros para poder cambiarlo o anularlo».

En cuanto al equipaje, «solo se puede llevar una maleta y el equipaje de mano, además de que no se puede viajar con mascotas y de que el billete para un menor de 14 años, con un precio de 5 euros, es al amparo de un adulto y solo se le permitirá viajar a un adulto con dos niños. Además, para elegir asiento existe un coste adicional de 8 euros y el acceso al andén se cerrará 5 minutos antes de la salida del tren, a diferencia del AVE que son 2 minutos.

En el Avlo, además, «no hay cafetería, solo máquinas de venta automática, cuyo pago debe ser a través de tarjeta de pago de crédito o débito», dicen desde Informacu Aragón, donde advierten que cuando entre en funcionamiento el Avlo «seguiremos informando» de las ventajas e inconvenientes. «Actualmente no tenemos ninguna reclamación puesto que no se han puesto en funcionamiento»

Por último, Informacu mostró su malestar por que el nuevo tren de alta velocidad no efectúe todas las paradas en Zaragoza y no haga ninguna Calatayud en todos sus trayectos entre Madrid y Barcelona, lo que entiende como «discriminación» a la comunidad.