"'The World of Hans Zimmer' es un exorcismo musical"

«Un viaje multidimensional intergaláctico personal para cada persona del público, un viaje profundo e intenso de tres horas, un exorcismo musical». La que habla es Eliane Correa y lo hace para definirse al espectáculo 'The world of Hans Zimmer. A new dimension', del que forma parte como música y que está siendo una revolución en medio mundo. La producción, basada en las principales bandas sonoras creadas por el compositor ('El Rey León', 'Interstellar', 'Origen', 'Piratas del Caribe', entre otras muchas) llegará al pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el 5 de diciembre (las entradas ya están a la venta en Entradas.com entre 60 y 90 euros) después de triunfar por toda Europa y de agotar las entradas en casi todas las funciones.

La música Eliane Correa forma parte del espectáculo creado por Hans Zimmer. / DITA VOLLMOND

Es una experiencia en la que el sonido se conjuga con un juego de luces creado para la ocasión yc on proyecciones de las películas cuyas bandas sonoras se interpretan. «Te diría que uno de cada dos conciertos termino llorando», asegura con sinceridad Eliane Correa, que va más allá: «La emoción es muy fuerte tanto para el público como para nosotros. Todos los días le echamos todo el corazón, alma, vivencia, historia y toda nuestra energía y eso catalizado con la intensidad de la música de Hans, provoca una catarsis general. Hay muchas emociones dando vueltas y estas las vivimos juntos al público», asegura.

Desde la simplicidad a la profundidad

Sobre la música de Hans Zimmer, Eliane Correa siente una especial predilección: «A nivel técnico me gusta mucho su manera de tejer una serie de melodías en torno a la narrativa de la película. Son obras maestras de cómo arreglar desde la simplicidad para crear un nivel de profundidad máximo. Desde la simplicidad llega a un nivel de universalidad mucho mayor que otros que se complican más», explica la música, que no rehúye la pregunta de cuál es su pieza favorita: «'El Rey León' me encanta, ¿a quién no? Pero las dos que más me gustan son 'Interstellar' y 'Piratas del Caribe'. La música de Piratas es monumental, puro 'power'. 'Interstellar' me gusta porque cuando ves el master de la partitura completa te das cuenta de lo monumental que es su autor, es la expresión máxima de la forma de escribir de Hans».

Eliane Correa vive en Londres y desde hace ya varios años se ha especializado en músic latina y cubana pero, ¿puede introducir esos ritmos en un espectáculo así? «Este espectáculo está más pautado que el resto de la música que hago el resto del año, pero no me parece mal porque todo tiene sentido y cada nota tiene su razón, orden y coherencia. Aunque de vez en cuando hay lugarcitos donde puedes sacar la patita un poco y formar un poco de ruido, nos lo podemos pasar muy bien. En 'El Rey León' me pongo a tocar tumbao a lo cubano porque suena bien… Si me dan el chance yo me meto», dice entre risas una Eliane Correa que tiene claro dónde está el mejor público: «Nos encanta venir a España porque es el público que más nos da, no tiene comparación con ningún otro lado», concluye.

Suscríbete para seguir leyendo