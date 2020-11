Ingresa en prisión el joven que fue detenido una decena de veces en un mes por robos en Zaragoza

Después de una decena de detenciones en lo que va de mes por cometer diferentes robos en la capital aragonesa, A. T. A. , de tan solo 27 años y de origen español, ha ingresado en el centro penitenciario de Zuera. La decisión la ha tomado este viernes la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza, después de un nuevo arresto.

Fue el jueves, a las 13.45 en la calle de San Pablo, como supuesto autor de un robo con fuerza ocurrido el pasado día 21 de mayo, en un bar situado en la calle de los Diputados. En este caso, la minuciosa labor de la Brigada Provincial de Policía Científica, en coordinación con el grupo investigador de la Comisaría de Distrito de Actur, hizo posible el esclarecimiento de los hechos y la posterior detención del autor. Dejó rastró de su ADN en el lugar de los hechos, unido a su reincidencia le ha llevado a su ingreso en prisión.

Un lugar que no es la primera vez que pisa. Ya estuvo en septiembre, mes que estuvo inactivo. Salió con la promesa de ingresar en Proyecto Hombre para tratarse de su adicción a las drogas que mezcla con alcohol, pero no lo hizo y este mes de noviembre no había día que no fuera detenido y al día siguiente puesto en libertad.

Fue sorprendido robando móviles en una tienda especializada, así como en el interior de un bar, su lugar preferido para llevar a cabo los robos, ya que su modus operandi es siempre el de romper un cristal o una persiana y robar la caja registradora. En alguna ocasión ha sido sorprendido por la calle con una de estas máquinas bajo el brazo.

En una ocasión fue arrestado gracias a que se quitó la mascarilla en un robo y fue grabado por las cámaras de un bar mientras robaba. Otras veces se le ha detenido gracias a que ha actuado durante el toque de queda.