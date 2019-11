Las listas de espera se reducen en 385 pacientes tras alcanzar máximos históricos

Las listas de espera en Aragón se redujeron en 385 pacientes en octubre (un 10%) y, según ha anunciado este viernes en el pleno la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, actualmente hay 3.817 personas con una demora de larga duración (más de seis meses). El dato supone una considerable disminución respecto a los números de agosto (3.829) y septiembre (4.202), cuando se alcanzaron máximos históricos de demora en la sanidad pública.

El descenso viene a confirmar la previsión que había en la consejería de empezar a reducir la lista de espera en octubre tras solucionar los problemas que había para cubrir las plantillas de anestesistas en los hospitales Clínico y Miguel Servet de Zaragoza. Esta situación, ya resuelta y con los quirófanos de vuelta a la actividad por las tardes, sigue siendo la causa, según Sanidad, de que las cifras se dispararan meses atrás.

En cuanto a los últimos datos de espera quirúrgica, publicados esta mañana por el Salud, estos arrojan que todas las especialidades, salvo dos (Cirugía Cardíaca y Neurocirugía), han visto disminuido su número de pacientes. Aún así, una vez es Traumatología la que con 1533 personas (en septiembre había 1666) acumula la mayor demora. De hecho, es el 40% de la espera total de todas las listas. Le sigue Cirugía General y de Digestivo con 656 (746 en septiembre). En el caso de Neurocirugía, otra de las áreas más problemáticas, el número ha crecido hasta los 479 pacientes, mientras que en septiembre eran 387.

Fuentes del Salud destacan que Traumatología, Cirugía General y Neurocirugía aglutinan "el 70% de la demora quirúrgica" total, mientras que el resto de especialidades acumulan el 8%. Además, han precisado que han contribuido a la mejora de la situación cinco hospitales (Servet, Obispo Polanco, Provincial, Barbastro y San Jorge), pero resaltan que es el Miguel Servet "el que más ha influido" en la reducción de las listas de espera. En este caso, la demora ha bajado un 17% en este centro.

Críticas desde el PP

Por otro lado, antes de que Ventura anunciara este viernes el último dato quirúrgico, la diputada del PP en las Cortes, Ana Marín, ha acusado a la consejería de "no saber gestionar" esta situación. "En los presupuestos hay 2,2 millones para el plan de choque, pero el problema es que ponen el dinero y no sabemos dónde va. En Aragón las listas de espera son un caballo desbocado que se le ha escapado, solo ponen parches, muy caros por cierto, que no sabemos si tienen la calidad suficientes", le ha espetado Marín.

La diputada ha dado cifras, entre otras, de urología, del retraso en las ecografías o de la demora en los diferentes hospitales. Además, le ha preguntado a Ventura si es "normal y razonable" decir que en octubre se iba a volver "a la senda de la recuperación, como si alguna vez hubiéramos estado en esa senda", ha dicho.

Ventura, por su parte, le ha pedido "un poquico de rigor" a la popular a la hora de hablar de datos y aportar argumentos, y ha negado que se le haya dado "más de 50 millones" a la privada, como decía el PP. "Han incluido ahí cifras de hospitales como el San Juan de Dios o el Militar, o la salud mental y el transporte sanitario urgente. Así es como usted maneja los datos", le ha respondido Ventura. La consejera también le ha recordado a Marín la cantidad de veces que ha solicitado información relativa a las listas de espera. "44 peticiones de información solo de este tema dentro de las 229 que llevas hechas al departamento en este periodo de sesiones. Desde luego tiene que tener toda la información, si la quiere tergiversar como quiera es su problema", ha indicado. "Me reafirmo en la idea de que el problema de las listas de espera solo se puede abordar con medias estructurales a medio y largo plazo", ha añadido Ventura.