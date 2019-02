Más de 7.200 aragoneses necesitaron apoyo psicológico

Más de 7.200 aragoneses, entre pacientes de cáncer y sus familiares, necesitaron durante el 2018 apoyo psicológico para afrontar la enfermedad. Son datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que detallan que, finalmente, la atención solo se ofreció de forma efectiva a 1.290 personas (un 18%) de las tres provincias.

Es decir, de los 7.200 aragoneses a quien se le recomendó la ayuda hubo casi 6.000 que no fueron atendidos. Entre los motivos está que los afectados no solicitaron la ayuda a la AECC o bien que la sanidad pública no ofrece todos los recursos suficientes.

Los datos se desprenden de un estudio elaborado por el observatorio de la AECC con motivo de la celebración hoy del Día Mundial Contra el Cáncer. En Aragón, el Departamento de Sanidad tiene vigente un plan autonómico de cáncer, pero no es así en toda España. De hecho, la AECC indica que en España el 94% de las comunidades no ofrece tratamiento psicológico especializado a pacientes y familiares o lo que se ofrece es «insuficiente».

Comunidades atrasadas / En cuanto a los hospitales públicos, la proporción es que el 48% de ellos tampoco ofrece atención psicológica y el 52% restante, no es suficiente. Además, solo el 21,3% de los sanitarios de oncología médica y el 31,4% del personal de enfermería dicen ofrecer y derivar al servicio de atención psicológica «de manera rutinaria», añade la asociación.

Todo esto pese a que la estrategia nacional en cáncer del Sistema Nacional Sanitario hace referencia a la «necesidad de brindar apoyo psicológico», pero pese a este reconocimiento hay cuatro comunidades (Canarias, Cantabria, Baleares y Murcia) que no poseen planes en cáncer. «Y aquellas que lo poseen, casi la mitad (el 46 %) no los tienen vigentes», añadió la AECC.

Se estima que en el 30% de los casos los afectados desarrollarán algún tipo de trastorno psicopatológico que necesitaría tratamiento especializado. Así, se calcula que ahora en España hay cerca de 236.000 personas afectadas por cáncer que necesitarían este tipo de tratamiento.

Por último, los datos de este informe demuestran que el 40% de las personas que han recibido este tipo de tratamiento están en fase de tratamiento activo; el 27% en fase de enfermedad avanzada y un 12% son supervivientes. Además, las mujeres, con un 74% solicitan más ayuda que los hombres.