Opel PSA reducirá su plantilla en 75 trabajadores

La planta de Opel España presentará hoy un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para extinguir entre 70 y 75 puestos de trabajo en el área de oficinas (salaried), aunque también afectará a mandos intermedios como ingenieros y supervisores, entre otros. Las salidas se llevarán a cabo a través de prejubilaciones, aunque las condiciones todavía no se han concretado, según apuntaron ayer fuentes sindicales, a la espera de conocer la memoria del ajuste laboral.

La decisión del grupo automovilístico responde a causas organizativas y a la intención del grupo PSA de ajustar la dimensión de la plantilla a las actuales necesidades y establecer una estructura de costes competitiva de cara al futuro. Asimismo, se pretende continuar con el rejuvenecimiento de la plantilla, puesto que los trabajadores que dejarán la factoría de Figueruelas nacieron en el año 1958.

NEGOCIACIÓN ABIERTA

La medida se produce en medio de las negociaciones que se llevan a cabo para dar vía libre a los contratos de relevo en la factoría, una medida en la que se verían implicado unos 442 trabajadores nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1958.

El contrato de relevo permite que aquellos empleados que se acercan a la edad de jubilación trabajen solo el 33% de la jornada. El 66% restante es complementada por trabajadores más jóvenes. El expediente de extinción se aplicará a aquellos «que no quieran suscribir este contrato de relevo».

La dirección y los sindicatos de la factoría aragonesa mantuvieron ayer un encuentro para abordar esta cuestión, aunque desde las organizaciones sindicales subrayaron que todavía tienen que conocer y analizar al oferta económica de la empresa, ya que todavía no se ha detallado.

En la reunión de ayer la compañía propuso a los trabajadores de la planta de Figueruelas del grupo profesional obrero y nacidos en el primer semestre del año 58 que se prejubilen mediante contratos de relevo. Para los del segundo semestre apostó por poder estudiar la fórmula que se ha de aplicar para ellos en junio, en función de las necesidades organizativas y productivas.

La próxima reunión tendrá lugar el próximo jueves, en la que se espera conocer más detalles sobre las intenciones del grupo PSA.

PENDIENTES DEL MERCADO

Se da la circunstancia de que el ajuste laboral se produce en un momento en el que la producción atraviesa una buena dinámica, ya que se prevén producir este año alrededor de 470.000 vehículos. Y eso, a pesar de que las grandes economías europeas, principalmente Alemania, no atraviesan su mejor momento. El brexit también es una piedra en el camino para los fabricantes que venden sus productos allí, como es el caso de Figueruelas. No obstante, Opel España no se ha visto afectada todavía en exceso por estas circunstancias.