La oposición tumba que una edila de Cs de La Puebla tenga dedicación exclusiva

Los votos de la oposición en La Puebla de Alfindén tumbaron ayer la propuesta de la alcaldía, liderada por el PSOE, de liberar a Raquel Barruecos, de Cs, para que ejerza de delegada de Servicios Públicos en régimen de dedicación exclusiva, con un sueldo anual bruto de 26.000 euros a cargo del consistorio. La decisión encontró la negativa de PP, PAR, Podemos y Vox y los votos a favor de los naranjas y PSOE en el pleno de organización de ayer, en el que algunos vecinos también mostraron su desacuerdo al aplaudir la negativa.

El edil del PAR, Carlos Rueda, afirmó que la propuesta no les parece «ni necesaria ni éticamente correcta» ya que, según relató, «nunca se ha hecho, salvo hace 12 años con dos concejales del PSOE» que ejercieron con una dedicación parcial. «Entendemos que es parte de un acuerdo de gobierno del PSOE con Ciudadanos», aseveró.

Los socialistas ganaron las elecciones municipales al lograr 4 concejales, seguidos del PAR, que obtuvo 3, mientras que PP y Cs consiguieron 2 representantes cada uno y Podemos y Vox, uno.

Tras estos resultados, explicó Rueda, el PAR, los populares y Cs trabajaron en un pacto para que los primeros se hicieran con el Gobierno municipal. «En principio Cs parecía que entraba», indicó. Sin embargo, en la investidura del pasado 15 de junio, Ciudadanos se votó a sí mismo y fue reelegida alcaldesa Ana Ceamanos, del PSOE, en segunda votación como la lista más votada.

«El PAR encontró 6 apoyos, pero necesitaba 7», añadió. «Ni nos parece necesaria ni ética la propuesta que se ha hecho en el pleno y votaremos en contra», adelantó ayer antes de la sesión. «Que recapaciten, que hagan como el resto de ediles, trabajar por el pueblo de manera altruista», subrayó, a la vez que mostró su disposición para alcanzar otros acuerdos con la corporación.

Para Ceamanos, el asunto no tiene «nada que ver» con la investidura y añadió que el apoyo naranja a la alcaldía no fue explícito. También, que de momento no hay un acuerdo de gobernabilidad aunque «posiblemente lo habrá». Relató que la liberación del edil para que se hiciera cargo de los servicios públicos estaba en el programa electoral «pero las negociaciones con los distintos grupos políticos ha llevado a que sea Cs», concluyó.