Óscar F. Civieta gana el premio Michel Vallés por sus reportajes de la pandemia

Óscar Fernández Civieta fue el galardonado con el II Premio Michel Vallés al mejor trabajo de periodismo del año 2020 relacionado con la pandemia en la comunidad autónoma de Aragón gracias a una serie de reportajes publicados en medios digitales como Cuartopoder y Arainfo acerca de la situación de algunos colectivos vulnerables durante la pandemia del coronavirus. Fernández Civieta explicó que lo que intentó con estos reportajes era «dar voz a la gente más afectada por la pandemia más allá de las cifras de muertos y contagiados». Entre estas historias se encuentran las de personas que viven en la pobreza extrema y que tienen que recurrir a los bancos de alimentos, de madres solteras, de personas con discapacidad o sin hogar, o incluso historias de los habitantes del medio rural más despoblado.

Fernández Civieta no dudó en asumir que este galardón va mucho más allá del reconocimiento periodístico debido a que, además de haber compartido redacción en este medio con Michel Vallés, «era mi mejor amigo por lo que para mí recibirlo con su nombre me emociona muchísimo y me hace mucha ilusión».

Este premio, organizado y gestionado por Prensa Diaria Aragonesa SA, empresa editora de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, y por el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón junto con las Cortes de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca, también hicieron entrega de la mención Antonio Torres, presidente del PP de Huesca y diputado autonómico que falleció poco después que Michel Vallés en el año 2019.

El jurado, formado por Dalia Moliné, subdirectora de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN; Antonio Ibáñez, redactor jefe de este mismo medio;_Isabel Poncela, presidenta del Colegio de Periodistas; David Marqueta, jefe de prensa de las Cortes de Aragón; Sergio Lacasa en representación de la DPH; Conrad Blásquiz, ganador del Premio Michel Vallés del año pasado y el periodista de El Confidencial, Marcos Lema, premiado con la Mención Antonio Torres de la primera edición, también acordó por mayoría conceder dicha mención a Laura Hernández y a Álvaro Montaner, presentadora y copresentador de Porque todos somos héroes un conjunto de cinco programas de COPE Zaragoza que se emitieron en diciembre del 2020.

Hernández aseguró que es «un reconocimiento al esfuerzo de todos» debido a que haciendo esos programas se dio cuenta «de lo duro que ha sido todo el año, de lo que ha significado para mucha gente y de la compañía que la radio ha hecho en diferentes ocasiones».

Hernández no se cansó de recordar todos y cada uno de los programas y las historias de los oyentes que son las que finalmente les han llevado a recibir este galardón y explicó que nada hubiera sido posible sin Enrique Pérez, Anna Abad y Pilar López Isla, quienes participaron en la recopilación con diferentes reportajes informativos sobre cada tema además de los técnicos, Mario Gazulla y Víctor Franco.

Iniciativas

Por su parte, Montaner aseguró que hacer radio en tiempos de pandemia «ha sido muy complicado» y que gracias a la coordinación del todo equipo, a la reorganización y a las tecnologías actuales, pudieron sacar adelante estos programas que finalmente han dado sus frutos con este reconocimiento. «Lo hicimos con toda la ilusión del mundo y con el objetivo de sacarle la cara más positiva a este año por lo que nos hace especial ilusión que gracias a este premio llegue a más personas».

En estos cinco programas, los oyentes pudieron disfrutar de diferentes historias e iniciativas «que no queríamos que cayeran en el olvido» debido a que, tal y como señala el nombre del programa y como hacen alusión ambos presentadores, «hubo muchos héroes cotidianos y de andar por casa que han hecho cosas muy bonitas y que han ayudado a los demás sin pedir nada a cambio».

Esta segunda edición de los premios se ha celebrado en un momento muy complicado para los periodistas y es por ello por lo que los reconocimientos aún tienen mayor importancia. A pesar de las complicaciones y la imposibilidad de celebrar una entrega de premios por el momento tal y como se hizo el año pasado, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN quiere con este galardón recordar a Michel Vallés, que aterrizó en dicha redacción en el año 2008 después de haber sido director del periódico La Comarca de Alcañiz. En un primer momento comenzó haciendo la información educativa pero pronto pasó a ocuparse de la política, especialmente con crónicas parlamentarias. Falleció el 29 de diciembre del 2018 a causa de un cáncer de pulmón contra el que luchó con todas sus fuerzas durante más de dos años.