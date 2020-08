El PP ganaría las elecciones y Ciudadanos pierde apoyos

El PP sería el partido más votado en Zaragoza, con un 17,7% de los votos, si las elecciones municipales se realizaran hoy mismo. Este ha sido el resultado de una encuesta publicada por el Ayuntamiento de Zaragoza y elaborada por la Fundación DFA. El PSOE sería el segundo, a menos de un punto de los populares (16,8%) y le seguirían Podemos (4,2%), Vox (3,9%), Ciudadanos (3,7%) y ZeC (3%).

Los datos de este barómetro son difícilmente comparables con los de las últimas elecciones municipales, que ganó el PSOE con el 27% de los votos, pero podrían marcar una tendencia si se comparan con encuestas similares que ya publicó el consistorio en el pasado. Así, con respecto al estudio que el ayuntamiento publicó en el 2018, una de las mayores diferencias es el desplome de Ciudadanos, que si entonces obtuvo un 8,6% de intención de voto (por encima del PP, que logró un 8,4%, por lo que sube once puntos), ahora se queda como penúltima fuerza, solo por delante de ZeC. La aparición de Vox en el sondeo y la entrada en el equipo de gobierno, en el que el alcalde, Jorge Azcón (PP), acapara gran parte de la atención, podrían estar detrás de esta bajada. De cumplirse la estadística, la derecha seguiría teniendo una leve ventaja sobre la izquierda en las urnas. Eso sí, un 28,8% de los encuestados optó por el no sabe no contesta, por lo que todos tendrían margen para mejorar.

Otro de los datos curiosos que muestra el barómetro es un ligero desplazamiento del posicionamiento ideológico de los ciudadanos hacia la derecha. Si en una escala del uno al diez el uno es la izquierda y el diez es la derecha, los zaragozanos han respondido, de media, que se sitúan en el 5,06, cuando en el sondeo del 2018 esta era de 4,62.

Pero en realidad, el objetivo principal de la encuesta era conocer la valoración de los ciudadanos sobre los servicios públicos y la mayoría ellos mejoran sus notas medias. En este sentido, el transporte público y la suciedad siguen siendo los problemas principales para la ciudadanía , aunque la preocupación por estos temas ha disminuido. En cuanto al transporte, la evolución a la baja se ha mantenido. En 2017 era la mayor preocupación para el 19,6 de los zaragozanos; en 2018 lo era para el 15,1%; y este año lo es para un 10,5% de la población.

Asimismo, según el barómetro, los zaragozanos le otorgan un 7,29 de nota media a la gestión de la pandemia del ayuntamiento. A la encuesta respondieron un total de 2.038 personas. Puede consultar todos los datos de la encuesta en la página web del ayuntamiento.