El PSOE denuncia el peor trato de Azcón a los distritos y los barrios rurales

Denuncia y contradenuncia en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde este lunes por la mañana se ha sentado el alcalde de Garrapinillos, el socialista Mariano Blasco, para explicar su malestar con el Gobierno PP-Cs, en especial con Paloma Espinosa, la concejala de Barrios Rurales, que en un tuit del pasado día 8 presumió de sus reuniones con los representantes de Alfocea, San Gregorio, Casetas, Monzalbarba, Venta del Olivar y Juslibol. “Hablando de las necesidades de los barrios y del riesgo de nevadas, del dispositivo organizado desde el ayuntamiento y las recomendaciones a seguir”, decía la edil en su cuenta, a la que acusan precisamente de no haberse sentado con los representantes de grupos de la oposición. "Al 60% de los alcaldes nos han dejado fuera y eso no es normal. Hay que tener en cuenta a todos, no es normal excluirnos de una forma tan flagrante”, ha declarado Blasco.

En ese encuentro también participaron el consejero municipal de Participación y Relaciones con los Ciudadanos, Javier Rodrigo, y el concejal delegado de Bomberos, Alfonso Mendoza, que han reaccionado inmediatamente junto a Espinosa en una convocatoria para explicar por qué no estaban los otros ocho alcaldes rurales de Zaragoza, de PSOE y ZeC. “Fue una reunión ordinaria a la que también estaban convocados los alcaldes socialistas, que no confirmaron su asistencia”, ha indicado la concejala popular.

Espinosa ha señalado que desde el Gobierno remitieron información diaria por correo electrónico desde el día 4 sobre el temporal Filomena a todos los alcaldes rurales, así como a los presidentes de las Juntas Municipales, y que en la reunión del viernes no se ofreció "ni más ni menos información" que la que ya tenían todos.



El alcalde de Garrapinillos ha tachado de "lamentable" la exclusión de los barrios que no gobiernan PP ni Cs y ha denunciado la "falta de sensibilidad" por parte del equipo de gobierno en un momento tan complicado. “Pedimos personal para despejar las aceras, porque la limpieza de las vías la hicimos con agricultores voluntarios, pero por Garrapinillos no apareció nadie de FCC".



Por su parte, la portavoz municipal socialista, Lola Ranera, ha añadido que al barrio rural de Movera solo ha llegado la máquina de la DPZ y al de Peñaflor, la de la DGA, lo que entiende como "desigualdad total" entre el centro de la ciudad y los distritos y barrios rurales. “Mientras en el centro ya hay escasa nieve y pocos problemas, en Oliver, Torrero, Las Fuentes o Delicias sigue habiendo muchos problemas para desplazarse”, ha dicho la jefa de la oposición, que también ha denunciado la falta de información durante estos días de tormenta.



"No tiene ninguna explicación que en la quinta ciudad de España, ante un temporal de estas características, el alcalde no haya convocado una Junta de Portavoces y ni siquiera informara a los representantes de la oposición por el grupo de whatsapp que tienen los portavoces, ni a los presidentes de las juntas de distrito. El Gobierno de Aragón sí ha mantenido informados a los grupos políticos”, ha agregado antes de que el portavoz socialista de Participación, Ignacio Magaña, considerase que esta situación requería coordinación, "dejarse de sectarismos" y anunciar que lo llevará a Comisión.

El concejal delegado de Bomberos y Personal, Alfonso Mendoza, ha precisado que el dispositivo de Emergencia atendió de forma "casi inmediata" todas las peticiones de los barrios rurales, y ha negado que Blasco solicitara personal al ayuntamiento, sino que lo que pidió fue una máquina para limpiar la carretera de Casetas a Garrapinillos y se le concedió de forma inmediata.



Mendoza ha asegurado que la "mayoría" de las calles de la periferia se han mantenido "transitables", y prueba de ello es que no se suspendiera el transporte público hasta las 8 de la tarde del sábado, mientras que la responsable de Barrios Rurales ha acusado al PSOE de estar "desaparecido del mapa de la ciudad" y de "no molestarse en enterarse", con una “falta de interés que roza el ridículo”. “A veces es mejor callar que mentir”, ha rematado el concejal popular, que ha asegurado que entre martes y miércoles Zaragoza recuperará una normalidad completa.