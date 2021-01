El PSOE presenta una moción para agilizar trámites y licencias

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza presentará una moción en el próximo pleno para que se convoque de manera inmediata una mesa que trabaje en la unificación y tramitación de licencias administrativas y las competencias en el área de Urbanismo. La propuesta es crear una ventanilla única 'online' para tramitar todas las licencias municipales en un acto único por parte de los ciudadanos que quieran emprender una actividad económica.

Con este proyecto, el PSOE pretende que el ayuntamiento sea una administración "del siglo XXI", ya que actualmente la gestión de autorizaciones y licencias es un procedimiento "extraordinariamente farragoso", ha lamentado el concejal socialista Horacio Royo. Según ha explicado el edil, a la hora de montar un bar, por ejemplo, "el propietario debe pedir primero la licencia de actividad; pero si además el rótulo del establecimiento excede ciertas medidas, debe solicitar otra autorización; y si pretende montar una terraza, requerirá otra licencia extra; y todo ello en diferentes áreas y ventanillas".

El PSOE se ampara en la legislación autonómica y en la medida 264 del Acuerdo por el Futuro de Zaragoza para solicitar esta ventanilla única 'online' que agilice los trámites administrativos a la hora de emprender, especialmente en plena pandemia. Sobre este documento, la portavoz municipal socialista, Lola Ranera, ha denunciado que el Gobierno de PP-Cs ha cumplido solo una de las once medidas en materia de Urbanismo, que sería la relativa al uso de los locales como vivienda, aunque todavía no ha llegado la aprobación definitiva.

"Un tema muy importante para nosotros fue el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza, del que ya hace 8 meses. En una situación excepcional creíamos que el ayuntamiento tenía que buscar instrumentos para resolver los problemas que ha traído la pandemia. Nuestra prioridad eran las personas y por eso subimos a hablar con el alcalde para decirle que era necesario ese pacto donde arrimáramos todos el hombro. Se puso en marcha la mesa con diferentes sectores, allí estuvimos hasta el final y fuimos firmantes del acuerdo. Por ello entendemos que tienen que dar una respuesta al compromiso que adquirieron con la ciudad", ha explicado Lola Ranera, portavoz del grupo municipal, que ha precisado que en Urbanismo "había 11 medidas y de ellas solo una se puede dar como cumplida", en referencia al uso de locales como vivienda. "Siendo generosos, habría dos que tenemos algo de información --la instalación de placas solares en azoteas y el plan de semipeatonalización de Albareda-Ponzano--. De las demás no sabemos nada”.

"Venimos a arrimar el hombro por medio de una moción", ha insistido Ranera, que mantiene su idea de "seguir construyendo y que nadie se quede atrás". "Sin pandemia ya debería estar funcionando todo esto, con pandemia aún más. No nos podemos permitir el lujo de que no se genere actividad económica porque no haya una simplificación en los trámites administrativos. Entendemos que esta moción contará incluso con la unanimidad del pleno", ha afirmado la portavoz. Royo ha rematado que "en un par de meses podría hacerse la reforma de la ordenanza" para estar operativa antes del verano. "Con la ordenanza del botellón se hizo un trámite simplificado y en un mes estuvo aprobado".

En resumen, la moción insta al Gobierno PP-Cs a convocar en el plazo de 15 días la mesa prevista en la medida 264 del Acuerdo por el Futuro de Zaragoza, para que en un plazo no superior a 2 meses, acuerde una revisión de la normativa vigente y concretamente de la Ordenanza Municipal de Medios de Intervención en la Actividad Urbanística (MIAU).

Se trata de crear un acto único administrativo para la solicitud de cuantas licencias o autorizaciones sean precisas para el desarrollo de una actividad económica principal (construcción, rehabilitación, hostelería, etc...); de unificar la competencia para la concesión de toda licencia o autorización vinculada al ejercicio o explotación de una actividad económica, y de crear de una ventanilla única, física y 'online' para la tramitación de licencias y autorizaciones urbanísticas. De paso, se insta a desarrollar tecnológicas precisas para avanzar hacia el objetivo de papel cero.