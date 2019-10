PSOE, ZeC y Podemos fuerzan una Junta de Portavoces tras el abuso sexual a una menor

Los grupos municipales de PSOE, ZeC y Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Zaragoza han solicitado la celebración de una Junta de Portavoces Extraordinaria para revisar el protocolo contra la violencia machista y las agresiones sexuales, después de que no se activara tras el abuso sexual a una menor.

En su solicitud conjunta, además, han pedido que la Junta cuente con la presencia del alcalde, Jorge Azcón, que deberá convocarla en las próximas 24 horas y deberá celebrarse, como máximo, el lunes.

En declaraciones a los medios, la portavoz socialista, Pilar Alegría, ha criticado que conocieron la "desgraciada" noticia a través de EL PERIÓDICO y de Heraldo y que, después de que se celebrara una reunión de urgencia el martes pasado, ahora "parece que esa urgencia se ha disipado".

Ha lamentado, asimismo, que en más de cien días de gobierno de PP y Cs el "mantra" del diálogo está siendo "literalmente tirado a la basura", ya que la oposición se entera de todo por los medios de comunicación.

El portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, ha denunciado que son ya cien días de "falta de sensibilidad" y de "escasa capacidad de escucha" hacia temas que están "claros" para el movimiento feminista por parte del equipo de gobierno.

Así, ha pedido autocrítica y que se den explicaciones y se ha mostrado favorable a cambiar el protocolo, aunque para ellos el debate está "bien claro" y que no se aplicara tras la denuncia por abuso sexual el último día de fiestas se debe a "malinterpretaciones".

Por su parte, desde Podemos-Equo, Fernando Rivarés ha acusado al Gobierno PP-Cs de banalizar algo tan "indigno" como un caso de violencia machista hacia una menor, al no aplicar el protocolo que exige parar cinco minutos las fiestas y una manifestación pública de la repulsa.

"Hay que proteger los cuerpos de las mujeres", ha subrayado Rivarés, quien ha reprochado que no se activara el protocolo amparados en un "argumento jurídico inexplicable", en referencia a que fuera una denuncia por abuso y no por agresión sexual, y ha insistido en saber "por qué mintieron, por qué ocultaron y por qué no aplicaron el protocolo ante algo tan terrible".