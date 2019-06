Los sindicatos denuncian un nuevo recorte de carteros en Zaragoza

La plantilla de Correos en Zaragoza está cansada de ver cómo se incrementa su carga de trabajo sin que la empresa pública ponga remedio alguno. El malestar ha crecido en los últimos días en dos de las nueve grandes unidades de reparto que hay en la capital aragonesa: las que se centralizan en las oficinas de la calle Anselmo Clavé y el paseo Fernando el Católico. Según los sindicatos, estas dos «carterías» perderán cinco efectivos el próximo 18 de junio como consecuencia de la «reestructuración organizativa» que va a acometer la compañía. Para denunciar el «nuevo recorte de empleo», CCOO, UGT, CSIF, Sindicato libre y CGT han convocado un paro de 48 horas en estas dos unidades de reparto, una huelga que concluye hoy y que ayer fue secundada en el turno de mañana «por el 90%» de los carteros de estos dos centros de trabajo.

«En la de Anselmo Clavé están 23 carteros y se van a quedar 21, mientras que en la de Fernando el Católico están 40 y pasarán a estar 37», explicaron ayer fuentes de la sección sindical de UGT en Correos Zaragoza. Según las centrales, el recorte de empleo se producirá eliminando contratos eventuales y afectará a la zona de Anselmo Clavé, una parte de Delicias, Romareda, Fernando el Católico y el entorno del puente de los Gitanos.

Las dos unidades de reparto llamadas a la huelga también trabajan para otras zonas como Tomás Bretón, García Sánchez, Valdespartera o Arcosur, por lo que ayer y hoy estos entornos sufrirán afecciones en el servicio postal. «Todos los carteros fijos han hecho la huelga», apuntaron fuentes de CCOO, desde donde indicaron que el nuevo recorte de empleo podría causar nuevos retrasos en el reparto durante el verano.

En este sentido, los sindicatos denunciaron que una de las situaciones «más sangrantes» se produce en los barrios del sur de la ciudad, donde algunos vecinos ya se han quejado por los recurrentes retrasos. «Valdespartera y Arcosur han duplicado su población desde el 2014 pero siguen manteniendo los siete carteros que tenían entonces; es absurdo», lamentaron desde CCOO.

UNA EVENTUALIDAD DEL 40% / En la concentración de protesta que convocaron ayer en la oficina de Correos del paseo Independencia, los sindicatos también denunciaron el elevado índice de eventualidad en la plantilla de Zaragoza, que actualmente «se acerca al 40%».

Por otra parte, criticaron los recortes de empleo que viene ejecutando la empresa pública en los últimos años. Según los sindicatos, la plantilla de la comunidad ha perdido unos 500 efectivos desde el 2010, pasando de los 2.000 trabajadores a los 1.500 actuales. En este sentido, lamentan que aunque no se han ejecutado despidos, los puestos que se han ido amortizando a base de no cubrir bajas o reducir la plantilla eventual han redundado en la calidad del servicio. «Eso de que el cartero pasa todos los días ya no es cierto en todos los sitios», indican desde CCOO.

Fuentes de Correos indicaron ayer a este diario que el movimiento que se producirá el próximo 18 de junio «no conlleva pérdida de puestos de trabajo» y apuntaron que se trata de una «adecuación de efectivos» que normalmente se realiza dos veces al año.

Sea como sea, los sindicatos advirtieron ayer que el conflicto podría prolongarse si la empresa no decide dar marcha atrás y continúa con la aplicación de esta medida. Además, indicaron que el recorte de empleo se producirá en dos unidades de reparto que ya sufrieron un ajuste del 20% entre el 2012 y el 2013.

Además de incrementarse el reparto de paquetería por el comercio on line, la plantilla de Aragón ha asumido la carga de trabajo de Unipost, que cerró el año pasado, si bien es cierto que el correo postal ha bajado en los últimos años.