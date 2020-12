Zaragoza pagará 8,5 millones más a FCC por la limpieza y la basura

De nuevo las revisiones de precios del pasado vuelven a generar gastos adicionales al Ayuntamiento de Zaragoza. Si en el pasado la discusión entre lo que pedían las contratas y lo que reconocía como válido el consistorio se centraban, sobre todo, en los servicios de transporte público urbano y en el de mantenimiento de parques, ahora le ha tocado el turno al de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos (el de la basura), por los que la ciudad va a tener que desembolsar más de 8,5 millones de euros a la empresa que se ocupa de esas labores, en este caso la multinacional FCC. Se trata de una actualización del gasto correspondiente al ejercicio 2018, anterior a la entrada del equipo de gobierno PP-Cs, que la acata y la abonará de inmediato.

El visto bueno definitivo a esta revisión de precios lo daba la responsable de Servicios Públicos, Natalia Chueca, el pasado 23 de noviembre, en un escrito en el que se daba orden a los funcionarios del área de Hacienda de proceder a atender este desembolso. Y lo hacía tras reconocer un desajuste importante entre los trabajos realizados y los que en aquel ejercicio le fueron abonados. En concreto, explica la concejala conservadora, que los técnicos de su departamento habían admitido como válidas unas labores desarrolladas durante todo el año cuyo coste ascendería a «60.153.204,33 euros», cuando lo que había ingresado la multinacional que se ocupa de esta contrata solo había sido de «52.419.475,47 euros». Es decir, que las tareas realizadas costaron un 14,7% más de lo estipulado en el contrato.

Su petición a Hacienda indica que se le reembolse esta cuantía, cuya valoración ha sido aceptada por la empresa, «con cargo al remanente de tesorería actualmente en tramitación», total o parcialmente al menos, como parte de la modificación de créditos aprobada por el equipo de gobierno de Zaragoza el pasado 12 de noviembre.

Sin embargo, la fecha en la que se informa de esta deuda con la multinacional conlleva que esta cuantía está fuera de las cuentas con las que la coalición PP-Cs dio cuenta ese mismo día de lo que se adeudaba a FCC. Entonces, se aseguraba que se iban a destinar casi 38 millones del remanente a revisiones de precios con Avanza y con FCC que se remontaban al 2014. Con respecto a la segunda empresa, se apuntaba a que solo se debían satisfacer casi cinco millones por el ejercicio 2018, no los 8,5 que afirmaba la responsable de Servicios Públicos apenas once días después y solo por la limpieza viaria y la recogida de basuras. Es decir, no solo se le reconoce así casi un 15% más de lo estipulado en el contrato de ese año, sino que como mínimo suma 3,5 millones más (si no son los 8,5 totales) a las propias estimaciones que manejaba, semana y media antes, el propio equipo de gobierno municipal. Y garantiza que, como en legislaturas anteriores, estas diferencias de precios no acabarán en los tribunales al haber acuerdo.

Con todo, la factura con cargo al remanente de este año no hace más que crecer con estos reconocimientos, y sin que todavía se haya dado a conocer el coste que puede empezar a suponer este contrato de limpieza viaria y recogida de basuras cuando venza. La licitación del nuevo contrato no ha llegado a tiempo y los pagos a la multinacional, como ya ocurriera con el mantenimiento de los parques, empezarán a costar más cada mes al tramitarse como reconocimientos de obligación. Esta es la fórmula que se emplea para los trabajos que se prestan sin una adjudicación en vigor y que, en el caso de las zonas verdes, suponían hasta un 30% más que la factura habitual cuando estaba en vigor.

Chueca firma el informe después de reconocerle una deuda de 30 millones

Once días después de estimar que serían casi 5 millones se añade este aumento

I. MARTÍN / D. LÓPEZ

ZARAGOZA