ZeC no asiste y Podemos critica el sesgo partidista del homenaje a Blanco

Zaragoza en Común no acudió y Podemos no quiso participar en el acto en el que se honró el nombre de Miguel Ángel Blanco en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza. Ambas formaciones cuestionaron el contenido del manifiesto que se leyó y criticaron que no se consensuara un texto con los grupos municipales y se optara por asumir el redactado por la fundación que lleva el nombre del edil asesinado.

Zaragoza le rindió homenaje en la mañana de ayer y tanto Podemos como ZeC decidieron no participar, cada uno a su manera. En declaraciones a este periódico, Zaragoza en Común no asistió por «temas de agenda» y porque no se trataba de un acto institucional, que de haberlo sido, las diferentes formaciones municipales tendrían que haberse puesto de acuerdo en la elaboración del manifiesto y esto no sucedió así. Sin embargo, afirman que se muestran totalmente en contra de cualquier acto terrorista que se produzca.

Por otro lado, en representación de Podemos-Equo acudió al acto la concejala Amparo Bella pero no participó en la pronunciación del discurso porque venía impuesto desde la Fundación Miguel Ángel Blanco y no había sido un tema consensuado con el resto de partidos políticos, en la línea de lo que expresó ZeC.

Al final del acto, Bella atendió a los medios de comunicación ante los que declaró que habían asistido al acto porque condenan «todas las formas de violencia», incluido el terrorismo, pero que no habían participado en la lectura del escrito porque no habían colaborado en su redacción y no se habían puesto de acuerdo entre los partidos. A esta explicación, la representante de la formación morada también añadió que el Partido Popular había utilizado la Fundación Miguel Ángel Blanco como medio para conseguir dinero en el caso que le está salpicando estos últimos años, el caso Gürtel. Y por otro lado, la concejala de Podemos manifestó que no quieren que nadie «patrimonialice» la condena de «todas las personas que salimos a la calle hace 22 años» por «decencia democrática, respeto a todas las víctimas y por construir un modelo de sociedad para todos».