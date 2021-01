Brussino: «No pienso en mis minutos ni en los números»

Sergio Hernández y Nico Brussino se conocen desde hace muchos años por la condición de exseleccionador nacional argentino del Oveja, pero en los últimos encuentros el alero ha perdido parte del protagonismo que había adquirido semanas atrás y, de hecho, está saliendo desde el banquillo. Sin embargo, eso no le preocupa, ya que lo importante para él es ayudar a sus compañeros sea cual sea su rol: «Lo he hablado con Sergio y no tengo problema. Mientras pueda ayudar al equipo con mi entrada bienvenido sea, no pienso en mis minutos y en mis números, pienso para el equipo. Si eso hace que funcione, bienvenido sea. Estoy para el equipo», recalcó Brussino.

El argentino, sobre la buena dinámica del equipo aragonés en este 2021, en el que suma pleno de victorias, recordó que «tenemos jugadores muy buenos, con mucho talento», y que lo único que faltaba era «un poco de que se nos dieran las cosas y este año se nos están dando y sintiendo cómodos», explicó. «Todos dimos un paso adelante y eso hizo que volviéramos a ganar», incidió, si bien también subrayó que «hay que olvidar un poco la temporada pasada porque somos jugadores nuevos, entrenador nuevo y campaña nueva, por lo que pensemos en el presente».

En cuanto a las variedades tácticas que ha venido desarrollando y poniendo en práctica el Casademont desde la llegada al banquillo del Oveja, el internacional argentino afirmó que «para llegar lejos debemos hacer cosas difíciles». «Tratamos de hacerlas lo mejor posible, a veces nos salen bien y otras no, pero lo intentamos. El sábado pasado salieron bien así que Sergio está muy contento con el trabajo que estamos haciendo», explicó Brussino.

Y por último, también el alero subrayó que «salimos a ganar siempre, pero después por las circunstancias del juego puedes ganar o no», así como que «si hacemos nuestro juego y nuestra defensa sabemos que tenemos más posibilidades de ganar, pero siempre salimos a dar el máximo».