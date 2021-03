La Final a 8, a una victoria

El Casademont Zaragoza recibe este jueves a las 20.00 horas al ERA Nymburk en un partido en el que una victoria le daría la clasificación para la Final a 8 de la Champions League. Después de vencer el pasado martes al Dinamo Sassari italiano, el conjunto de Sergio Hernández vuelve a jugar en casa con la opción de lograr lo que es el objetivo principal del equipo esta temporada, alcanzar la fase final de la competición europea, algo que conseguiría superando al conjunto de la República Checa. Ese es el camino más sencillo. Hay otros. Ganar fuera a los checos en la última jornada o que los italianos ganen uno a Bamberg.

Curiosamente el Nymburk, con su victoria en la pista del Brose Bamberg alemán (80-91), posibilitó que el equipo aragonés tenga la opción esta tarde de sacar el billete para la fase final continental a falta de otra jornada todavía para acabar la liguilla, algo que no habría ocurrido si hubieran sido los germanos los vencedores. Los checos llevan el mismo número de victorias que el Casademont Zaragoza, tres, pero han jugado un partido menos.

Ambos conjuntos llegan al enfrentamiento de este jueves con la carga de minutos del último partido, por lo que el trabajo de recuperación previo y la gestión de los minutos en los jugadores puede ser muy importante para ver hacia qué lado se decanta el choque. «No hay que pensar mucho en eso, pero peor lo tiene el Nymburk, que tiene el mismo tiempo de descanso que nosotros y además tiene que viajar. No sería excusa para nadie. Hay que saber jugar cansado y descansado. Ellos juegan con energía pero se refugian mucho en zona. Es un equipo muy bueno que sabe lo que hace», explicó Sergio Hernández de su rival.

El equipo zaragozano tuvo que emplearse a fondo en defensa, especialmente a partir del segundo cuarto para remontar los once puntos de desventaja con que finalizaron los diez primeros minutos ante el Sassari, pero los de la región de Bohemia Central aún tuvieron que remar más para darle la vuelta a un partido en el que llegaron a ir perdiendo por 18 puntos y en el que anotaron 59 puntos en la segunda parte en Alemania.

300 espectadores

Si el equipo aragonés es capaz de mantener el nivel defensivo mostrado contra el Dinamo Sassari tendrá muchas opciones de victoria pero, teniendo en cuenta su trayectoria esta temporada, habrá que ver si es capaz de lograrlo, aunque dada la importancia de lo que hay en juego no parece que en esta ocasión no vaya a vaciarse atrás.

El conjunto checo cuenta con cinco jugadores que superan la decena de puntos de promedio: Prewitt (15.1 puntos), Obasohan y Hruban (14.4), Harding (13.6) y Dalton (10.9), a los que se une Palyza con 9.7. Su jugador más valorado es Dalton (17.2 créditos) seguido de Prewitt (15.7). Sin embargo, el gran protagonista en Bamberg fue Palyza, máximo anotador con 26 puntos y 23 créditos de valoración.

En el Príncipe Felipe volverá a haber 300 espectadores. «Sé que es estar sentado en la tribuna y no poder ir a ver a tu equipo. Sé que es ser un forofo. Respeto mucho eso. Me emociona que hayan podido estar. Representaron muy bien a los que no pudieron estar. Se fueron con una sonrisa el martes. Ojalá la podamos volver a repetir. Ayudan un montón», dijo de la afición el Oveja Hernández.