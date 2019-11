Lamúa: "Tenemos que volver a ser el Casademont Zaragoza"

Todos los partidos entrañan su dificultad y el de este miércoles ante el PAOK no iba a ser menos. Aunque los griegos son colistas del grupo D de la Champions, el cuerpo técnico del Casademont entiende que, precisamente por eso, son un rival peligroso. "Porque si se pueden agarrar a la clasificación lo harán en nuestro partido. Con el cambio de entrenador que tuvieron hace un par de semanas han podido competir bien en Dijon, ganar al Brindisi... Están dando pasitos, evolucionando como equipo. Hay que contrarrestarlo con buen juego, volviendo a ser el Casademont Zaragoza. Que creo que hemos sido un muy buen equipo en las ocho primeras jornadas de Liga", ha explicado Sergio Lamúa.

El Casademont está tranquilo pese al mal partido de Valencia. "La confianza nos la da el trabajo diario. No podemos entrenar lo que nos gustaría, por los viajes, pero llevamos un buen balance tanto en la ACB como en Europa. Se trata de trabajar detalles para que no se repitan las malas sensaciones de los dos primeros cuartos en Valencia", ha resumido el entrenador zaragozano. Aunque en la mente de todos está la final de Ginebra entre el PAOK y el CAI, lo de este miércoles se parecerá poco a aquello. "Son clubs diferentes, situaciones diferentes. Ellos eran un referente, ahora son un buen equipo pero no tiene nada que ver", ha dicho Lamúa.

"El PAOK tiene cuatro americanos exteriores con mucha capacidad de anotación y gente muy física en el interior y el cuatro que nos pueden complicar. Desde el cambio de entrenador están compitiendo mejor y se juegan sus aspiraciones de pasar", ha indicado Lamúa. Adam Smith es su gran referencia pero no el único peligro. "Es su referencia en el juego ofensivo, con capacidad en el uno contra uno, que asume tiros y balón, pero no nos podemos olvidar de Lewis, Best, Wiggins, que es un jugador muy físico, que va bien al rebote porque puede hacer el tres y el cuatro. Además tiene dos pívots, Sarikopoulos y Knowles, grandes y con capacidad de rebote. Tenemos que jugar como equipo y respetarlos como equipo".

Al equipo aragonés le está pasando factura la acumulación de minutos. Vázquez se ha quedado fuera de la lista y ha vuelto Rodrigo San Miguel, aunque no es seguro que pueda jugar. "Nos pasa factura. No somos capaces de aguantar o no afrontamos los dos partidos de la semana con la misma mentalidad. Hay que ser conscientes de que tenemos dos partidos y de que hay que estar al mismo nivel", ha explicado Lamúa. En Salónica podrá debutar en Champions Dylan Ennis. "Ha venido con muchísimas ganas e ilusión de integrarse. No fue fácil para él jugar en Valencia por cómo iba el partido pero está tranquilo, con confianza. Conoce la Liga, la categoría, el club y a nosotros. Nos va a ayudar. Hay que darle poco a poco los minutos que necesita, pero ha venido con una buena actitud y ganas de ayudar", ha dicho Lamúa.