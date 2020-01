Más que fotos

Es difícil dejar sin palabras a Dylan Ennis. La última vez que se quedó sin habla fue en marzo del 2017, cuando Kobe Bryant visitó por sorpresa al equipo de Oregon en el que militaba el escolta canadiense antes de la Final Four universitaria de aquel año. «Siempre estoy hablando, pero me quedé sin palabras cuando él entró. No sabía que iba a venir y el entrenador me dijo que me diera la vuelta. Yo estaba como, ¡Dios mío!», relataba entonces el propio Ennis en la prensa local.

Bryant, ya retirado, les dio consejos de cómo afrontar la final. «Nos dijo que dejáramos de lado las emociones, que fueran los aficionados, las familias, quienes estuvieran emocionados. Este es el momento para el que has estado trabajando, está aquí ahora. Finge que estás practicando, finge que estás haciendo ejercicio. Nada ha cambiado», relató el propio Ennis.

Por eso el escolta canadiense fue uno de los que más se explayaron en las redes sociales al conocer la muerte del mito, del ídolo. Los jugadores del Casademont pasaron de la euforia por el triunfo en Badalona y el MVP de Radovic a la consternación por el adiós del ídolo. Carlos Alocén, Nemanja Radovic, publicaron mensajes, una foto, apenas unas palabras. No hacían falta más. Ennis sí las tuvo.

«Te conocí y no lo podía creer. Quiero decir que te vi crecer, pero no pensé que fueras real. Me hablaste y me diste consejos sobre cómo convertirte en un mejor jugador. Te miré y agarré cada palabra que dijiste. Dios te ha llevado. No sé por qué, pero no me corresponde a mí saberlo. Rezo por ti. Rezo por tu hija que está contigo en el cielo. Rezo por tu esposa, tus otras hijas y el resto de tu familia. No puedo imaginar por lo que están pasando. RIP Kobe», escribió en Instagram con la foto que se hizo junto a Bryant aquel día del 2017 en Oregon.

Menos palabras pero más fotos publicó un viejo conocido del Basket Zaragoza. Gary Neal, ahora entrenador de los Towson State Tigers, se enfrentó en numerosas ocasiones a Kobe Bryant en sus seis temporadas en la NBA. El exjugador colgó varias imágenes suyas y una frase: «Fue un completo honor jugar contra una leyenda». Y la casualidad quiso que la imagen de Facebook de Robert Archibald, fallecido el sábado, fuera enfrentándose a Kobe Bryant.