Seibutis y Fran Vázquez tienen diferentes cláusulas de salida

La planificación de la temporada 2019-20 del Basket Zaragoza ya está en marcha. Con la campaña de abonados ya lanzada y la renovación de Porfirio Fisac –que hoy ofrece una rueda de prensa– y la continuidad asegurada de Nemanja Radovic, el siguiente paso que le gustaría dar a la entidad es cerrar el patrocinador principal que releve a Tecnyconta como sustento económico y nuevo nombre del equipo aragonés. En cuanto a lo deportivo, el club pretende cerrar primero las salidas que vayan a producirse en la plantilla para después empezar a concretar las llegadas. Buena parte del trabajo está hecho porque el verano pasado firmó contratos de dos años a la mayoría de sus jugadores, aunque Seibutis, Vázquez, Santana y Berhanemeskel tienen diferentes cláusulas de salida.

La de Renaldas Seibutis es la única que el jugador puede ejercer de manera unilateral. El lituano desea continuar en Zaragoza y desde luego a la entidad aragonesa le gustaría volver a contar con uno de los jugadores clave de este curso, pero tras la buena temporada realizada no le faltan ofertas. El jugador ha recibido propuestas de otros clubs, por lo que el Basket Zaragoza, con Pep Cargol y Porfi Fisac a la cabeza, tendrán que convencerle para que se quede. Su veteranía, su implicación, la rápida adaptación al equipo y a la ciudad, y sus prestaciones en la pista le han convertido en uno de los jugadores del año en la histórica temporada del Tecnyconta.

En los casos de Johnny Berhanemeskel, Fabio Santana y Fran Vázquez se trata de una opción de corte por ambas partes. Aunque podría utilizarse en los dos primeros casos, no es el deseo del club en cuanto a Fran Vázquez, con el que el Basket Zaragoza cuenta para el próximo curso. Quienes tienen contrato asegurado para la nueva temporada son Jonathan Barreiro, que cumpliría así el cuarto de los cuatro años que firmó cuando llegó a Zaragoza, y Javier Justiz, que el verano pasado se comprometió por dos cursos más otros dos opcionales. No obstante, el espectacular último mes de competición del cubano puede haberle puesto en la órbita de otros equipos.

De esta forma, son cinco los jugadores que finalizan su relación contractual el día 30 de junio con el Basket Zaragoza. Bo McCalebb, que no continuará, Stan Okoye, Nacho Martín, Marc Martí y Latavious Williams. De todos ellos al que más le gustaría retener al equipo zaragozano es a Stan Okoye, su jugador más espectacular y decisivo de esta temporada. Su eclosión en el año de su debut en la Liga Endesa no ha pasado desapercibida y el Unicaja ya se ha interesado por él. El Basket Zaragoza tiene previsto inscribirlo en el derecho de tanteo, lo que supone realizar una oferta formal por el jugador. No obstante, si presenta otra oferta con una ficha muy elevada la entidad aragonesa no podrá igualarla.

En cuanto se resuelvan esas incógnitas el club podrá ir dando forma y entrada a los fichajes. Para el puesto de base los elegidos son Rodrigo San Miguel y Carlos Alocén. San Miguel termina contrato con el Tenerife y ha decidido volver a casa pero el club insular quiere obtener una compensación por dejarle marchar y, si no, ejercer sobre él el derecho de tanteo. De momento no hay acuerdo entre las partes y el contrato sigue sin firmarse. Con respecto a Alocén, su acuerdo con el Real Madrid ya está cerrado y solo falta que el club blanco lo haga oficial y abone la cláusula de rescisión del base que, eso sí, continuará cedido en Zaragoza la próxima temporada.

A partir de ahí el resto de incorporaciones dependerán de la continuidad de jugadores como Seibutis u Okoye, en el caso de que fuera posible, y de la amplitud que la entidad pretenda darle a una plantilla que tendrá que afrontar dos competiciones al participar en la Champions League. Además, el torneo europeo obliga a los equipos a contar con cinco jugadores de formación local en sus plantillas, en lugar de los cuatro cupos que establece la ACB. Pero lo primero es cerrar las renovaciones y asegurar la base de la plantilla que va a continuar el próximo curso y después reforzar lo que falte.