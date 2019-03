El Tecnyconta no llega a tiempo

El guion fue muy parecido al de hace una semana, pero el partido acabó de manera muy distinta. El Tecnyconta Zaragoza estuvo casi siempre por detrás en el marcador, con la sensación de no alcanzar nunca a su rival debido a su pobre acierto, y en el momento del arreón final, cuando solo quedaba tocar a rebato e ir con todo hacia la victoria, fue el Estudiantes quien terminó de romper el partido llevándose un triunfo merecido. El Tecnyconta cayó por 87-72 tras firmar solo un 38% de acierto en tiros de campo y perder por completo la batalla del rebote.

Fue una constante durante todo el encuentro, rota únicamente en los minutos finales. Al equipo aragonés se le hizo minúsculo el aro rival. Salvo el 8-13 del minuto seis, el dominio en el marcador correspondió siempre a los locales. En el marcador y en la pista, porque fue el Estudiantes quien estuvo siempre más cómodo y supo aprovechar tanto sus virtudes como los defectos del rival, corriendo siempre a la contra y haciendo daño cada vez que los aragoneses fallaban, que era bastante a menudo. Aunque ninguno pudo imponerse con autoridad, fue el Estudiantes quien llevó siempre la voz cantante. Gentile y Brizuela martillearon por fuera ante un Tecnyconta sin apenas respuestas. Solo Okoye tiró del carro en la anotación, si bien muchas veces lo hizo por empuje personal y acabó eligiendo mal sus tiros. Por dentro Fran Vázquez volvió a ser el más fiable, con Justiz aún voluble y momentos en los que Fisac prefirió jugar sin cinco.

Aunque el marcador decía lo contrario, porque el Estudiantes no consiguió marcharse más allá de los diez puntos de ventaja hasta el final, la sensación fue siempre de que el Tecnyconta no iba a llegar, que no estaba haciendo lo suficiente, que no le daba para más. No tuvo acierto en toda la tarde, firmando un 6/25 en tiros de tres (24%) y un 18/37 de dos (49%). Tiró incluso una vez más de campo que su rival y fue cinco veces más al tiro libre, pero ni aún así. Más sorprendente fue la apabullante superioridad local en el rebote. 40 capturas sumó el Estudiantes por 25 el Tecnyconta. Una de sus peores cifras del curso y clara muestra de la falta de intensidad e inercia competitiva durante el partido.

CARA Y CRUZ / Aun con todo, el equipo aragonés llegó vivo al descanso (36-30). Sin embargo, tras el paso por vestuarios la cosa no mejoró. Al contrario, el Tecnyconta seguía muy lejos de su rival en sensaciones y en juego. El equipo aragonés no subió su intensidad, no mejoró su defensa, no consiguió enlazar varias jugadas buenas seguidas. Al término del tercer cuarto Brizuela ya llevaba 23 puntos y el Estudiantes parecía más lejos que nunca (57-46). Pese a todo, la historia pareció a punto de repetirse. El Tecnyconta perdía por once puntos a falta de cinco minutos (70-59) y se puso a seis dos más tarde (74-68).

Pero la moneda no siempre cae de cara. Fiarlo todo a un final perfecto y casi en éxtasis como la jornada anterior es un deporte de riesgo. En esta ocasión el Estudiantes le mató con tres triples casi seguidos tras el último tiempo muerto y llevó la ventaja hasta los 15 puntos finales (87-72). Un resultado justo para los méritos de uno y otro sobre la pista aunque se produjera en el último instante. El Tecnyconta no mostró la ambición necesaria y requerida por su técnico en la previa y hubo muchos jugadores por debajo de su nivel. Solo dos, Okoye y McCalebb, terminaron por encima de los diez puntos. El Tecnyconta sigue sin llegar a las ansiadas doce victorias y la próxima jornada le toca otra salida, a Murcia, en una nueva prueba de carácter. Porque en casa le esperan todos los grandes. En cualquier caso, tendrá que mejorar lo hecho este domingo.

Ficha técnica

Movistar Estudiantes 87: Cook (6), Brizuela (25), Gentile (25), Caner-Medley (1), Whittington (9) –cinco inicial– Sola (-), Clavell (16), Hakanson (3), Vicedo (2), Suton (-), Lampropoulos (-).

Tecnyconta Zaragoza 72: McCalebb (11), Seibutis (7), Barreiro (4), Radovic (4), Vázquez (9) –cinco inicial– Justiz (5), Martín (3), Okoye (17), Berhanemeskel (7), Santana (-), Alocén (5).

Estadística completa

Parciales: 22-18/14-12/21-16/30-26

Árbitros: Conder, Martínez Fernández, Sánchez Sixto. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de la Liga Endesa, disputado en el WiZink Center de Madrid ante 8.937 espectadores.