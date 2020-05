Ábalos acusa a Ayuso de convocar manifestaciones para "derrocar" al Gobierno

Yo lo que si estoy viendo cómo democrata y español de ley que si lo soy, es que nos están poniendo en riesgo al resto que nos quedamos en nuestras casas aplaudiendo a los sanitarios y a todos que están haciendo que España siga funcionando. Yo pregunto dada la situación por la esta pasando España estos paseítos los pueden hacer. Creo que desde el primer día se tendría que haber multado , y me importa un pimiento del colorín que sean , pero lo ya no me da lo mismo es que nos podamos infectar el resto que no damos esos paseítos . Pongamos los demócratas y españoles de ley en nuestras ventanas y balcones la bandera de que nos representa a todos los Españoles seamos de la ideología que seamos con un lazo blanco .