Crece la inquietud por la expansión de la cepa británica mientras los contagios marcan nuevos récords

La tercera ola del coronavirus arroja datos cada vez más preocupantes en España. Los contagios siguen disparados con nuevos récords muy por encima de los máximos de la toda la pandemia 84.287 casos en un fin de semana y una incidencia de 689-- y varias comunidades empiezan a montar hospitales de campaña. Al mismo tiempo, la expansión de la cepa británica, más contagiosa, va tomando cuerpo sin que ni las autonomías ni el Gobierno lo integren el debate de las medidas a tomar.

Fernando Simón ha intentado mandar un mensaje supuestamente tranquilizador este lunes al estimar que la variante procedente del Reino Unido estaría presente en menos del 5% de los casos, pero al mismo tiempo ha admitido que en unas semanas puede ser la dominante, como ha ocurrido en el Reino Unido e Irlanda, donde solo tras confinamientos estrictos se ha empezado a atajar mientras los sistemas sanitarios siguen desbordados. Un gran giro después de haber afirmado una semana antes que su impacto sería marginal.

Aunque la implantación de la cepa sólo fuera del 3%, la alerta estaría más que justificada. En Irlanda la primera estimación fijaba su implantación en ese 3% y tres semanas después había crecido hasta más de 40%, siendo ya la predominante. Al ser mucho más contagiosa (entre el 30% y el 50%) acaba desplazando al resto muy rápido. En Reino Unido roza el 100%.

Advertencia de los CDC

Los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) acaban de publicar un informe en el que partiendo de la hipótesis de que su presencia actual fuera del 0,5%, en marzo la variante también se convertiría en dominante. Predicen para entonces un aumento exponencial de casos sobre el nivel actual ya disparado y recomiendan que se incrementen las medidas de protección y se acelere la vacunación, algo a lo que se ha comprometido el nuevo presidente, Joe Biden.

No todas las autonomías miran para otro lado. Cantabria analiza cada día el 10% de todos los casos y el resultado ha sido alarmante. La mutación representaría un 13% del total, según los datos preliminares. La confirmación llegará cuando las muestras estén secuenciadas, pero la probabilidad de que ello ocurra es altísima. Simón ha citado que en otra autonomía los datos hablan de un 4,6%, mientras que en otra es sólo el 0,3%.

Éstas comunidades han localizado la cepa a través de las PCR positivas. Es rápido y fácil hacerlo. Cuando en ellas no se detecta el gen S, la probabilidad de que se trate del linaje del Reino Unido es muy alta. Aunque hay que esperar a la secuenciación del genoma para confirmarlo de modo definitivo, permite una aproximación rápida imprescindible. En una semana la variante puede haberse multiplicado por dos o por tres su presencia.

Cataluña, sin estimaciones

Catalunya es de las comunidades que ni tiene estimaciones ni ha incorporado la amenaza británica en la ecuación de sus medidas. El jefe de la unidad de seguimiento del covid-19, Jacobo Mendioroz, ha dicho que Salut trabaja aún en crear un criterio para analizar aleatoriamente pruebas PCR en busca de la variante, informa Beatriz Pérez.

Mendioroz ha añadido que los datos (pocos) disponibles no hacen pensar, por ahora, que haya una "difusión grande" de la variante en Catalunya. Sin embargo, tampoco ha descartado lo contrario. "No es imposible que esté presente", ha dicho.

Ayuso habla de explosión

El caso de Madrid, como es habitual, rompe todos los esquemas. Su presidenta Isabel Díaz Ayuso ha asegurado sin pestañear que "la cepa británica está de manera explosiva por toda España", pero no ha anunciado ninguna nueva medida ni ha alertado a la población. Sólo ha utilizado el dato para ejercer una vez más de oposición al Gobierno y culpar a Pedro Sánchez de no haber controlado mejor Barajas.

Los datos en que se basa Ayuso son la cifras facilitadas el pasado viernes Consejería de Sanidad: 48 casos confirmados y otros cientos sospechosos, cifras muy altas pero que no justifican el calificativo de aumento explosivo y más en toda España.

Los expertos no descartan que la cepa esté influyendo en el actual aumento vertiginoso de casos, que el Gobierno atribuye en exclusiva a la Navidad. Probablemente pueda comprobarse esta misma semana. Si los contagios empiezan a frenar su crecimiento, como ha predicho el portavoz técnico del Gobierno para la pandemia Simón, quizás aún no este teniendo un papel decisivo, pero la probabilidad de un nuevo repunte más grave en breve si no se toman medidas adicionales o se acelera la vacunación es muy alta. Varios epidemiólogos ya advirtieron que febrero podría ser el peor mes de la pandemia si se extendía la B.1.1.7.

Los datos facilitados por Sanidad este lunes no auguran nada bueno. Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia superan los mil casos por 100.000 habitantes. Madrid ha roto su récord de la segunda ola y Catalunya ya lo dejó atrás la semana pasada. Cuatro autonomías superan el 40% de ocupación de las ucis y una, la Comunidad Valenciana el 50%.

Las cepas sudafricana y brasileña

Por si fuera poco, el panorama se ha complicado con la aparición de las variantes sudafricana y brasileña. Ambas parecen más contagiosas pero su mayor peligro está en que podrían sortear la inmunidad tanto natural como la de las vacunas. De momento sólo se dispone de investigaciones preliminares de laboratorio.

Ayuso también ha pedido al Gobierno que vete a los viajeros procedentes de estos países, aunque Simón ha recordado que de Sudáfrica no ha llegado ningún vuelo en las últimas tres semanas y de Brasil han llegado 3.500 viajeros la pasada semana, casi todos españoles o residentes en España con PCR negativa a su llegada.

La OMS alertó ayer de que la cepa británica se encuentra ya en 58 países de cuatro continentes y la sudafricana en 22. La canciller alemana. Angela Merkel ha anunciado que la cumbre de presidentes de la UE del próximo jueves abordará decisiones unificadas al respecto. Salvador Illa anunció que tomará las decisiones en el marco de lo que haga Europa.