La cultura baja el telón

La gala de los Premios de la Música Aragonesa, que debía acoger hoy el Teatro Olimpia de Huesca, fue el primer acto que anunció ayer su cancelación, junto a los escenarios de la ciudad de Teruel. Fue al mediodía. A partir de ese momento, las suspensiones y cancelaciones de espectáculos y el cierre de centros culturales a causa de la crisis del coronavirus se produjo en cascada, afectando a todas las disciplinas. Varios promotores privados quisieron dejar claro ayer tanto «la responsabilidad de los programadores como de los grupos que iban a actuar a la hora de tomar la decisión de suspender sus conciertos motu propio para evitar la posibilidad de contagios», como su malestar «por la falta de unas directrices para tomar medidas de parte de las autoridades, algo que no han hecho y sí nosotros que somos los que vamos a pagar el pato». Y es que en de hecho, por ejemplo el Ayuntamiento de Zaragoza no se pronunció ayer sobre el cierre de sus centros ni musicales ni teatrales, así como de los actos en los centros cívicos, algo que está previsto que haga hoy, si bien ya adelantaron que así será.

El que así hablaba era Sergio Vinadé, responsable de Las Armas, aunque en la misma línea de responsabilidad se manifestaba Sergio Falces, organizador de los Premios de la Música Aragonesa, quien aseguraba que se había tomado la decisión de suspender la gala «porque aunque habíamos mirado varias medidas para que pudiese celebrarse, como reducir el aforo del teatro, etc, la gente ha visto que se hiciese. Está preocupada y es normal con las imágenes que llegan de Madrid y de Italia y a nadie le apetece reunirse y es comprensible, por lo que lo mejor es suspenderla».

Así las cosas, el panorama de la cultura en Aragón echa desde este fin de semana el telón «hasta nuevo aviso», como reza en muchos de sus comunicados.

MÚSICA / Además de la ya mencionada gala de los Premios de la Música Aragonesa, que los organizadores piensan recuperar tras el verano, la mayoría de las salas privadas de la ciudad han cancelado sus conciertos de las próximas semanas. Hoy, por ejemplo estaban previstas, entre otras, las actuaciones en Las Armas de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba; Lendakaris Muertos, en Las Esquinas; Víctor Coyote, en La bóveda del Albergue y Second, que iban a recibir el Premio Especial Global de la Música Aragonesa en Huesca, tenía previsto actuar después en la sala Oasis de Zaragoza. Ninguo actuará. Eso sí, la Casa del Loco mantiene su actuación de hoy de El Roce de Platero, aunque reduciendo a un tercio el aforo, pero ya ha anulado la cita prevista para el día 21.

En cuanto a las actuaciones en espacios públicos, el Ayuntamiento de Zaragoza anunciará hoy la suspensión de todos ellos durante los próximos 15 días, algo que ya puede verse en la página del Auditorio, donde hoy tenía que actuar, en la sala Mozart, el grupo Al Ayre Español y mañana sábado, en el mismo escenario, la cantante navarra Amaia. Tampoco se celebrarán el el Auditorio el concierto de Mushetica mañana sábado, ni el del ciclo de Introducción a la Música, el domingo. También en Binéfar se aplaza la celebración del III Ideal Jazz Festival, programado para los días 14 y 15 de marzo



TEATROS / A falta de que se hagan públicas las suspensiones de las funciones previstas en los teatros municipales del Principal (Esperando a Godot) y del Mercado (La melancolía del turista), si finalmente se producen, ayer ya anunciaron el cese de actividad el Teatro de la Estación (si bien al hacerlo tarde hoy todavía aparece en nuestra agenda) y el Teatro Arbolé, donde además de las funciones se iba a inaugurar una exposición de Isidro Ferrer. No se celebrará tampoco la clausura de la VIII Muestra de Teatro Amateur Villa de Biescas previsto para este sábado. El Teatro de las Esquinas, por su parte, todavía no ha hecho un comunicado oficial, pero tras suspender el concierto que tenía previsto para hoy ya anunciaron ayer su intención de cerrar también su programación.

En Huesca y en Teruel la situación es similar. Teruel fue la primera de las tres capitales en las que el ayuntamiento anunció el cierre de las actividades de sus centros durante al menos 15 días. El Teatro Marín ha iniciado ya la devolución de las entradas adquiridas por anticipado para Ballenas asesinas, con María Casal, prevista para mañana sábado, la actuación de b vocal (20 de marzo) y la obra Entre recuerdos y ternura (29 de marzo).

MUSEOS Y BIBLIOTECAS / Por el momento, los museos dependientes del Gobierno de Aragón (Museo de Zaragoza, CDAN, Pablo Serrano...) siguen abiertos, pero no así las bibliotecas de gestión autonómica, como la Biblioteca de Aragón y las de Huesca y Teruel. En cuanto a los centros municipales, se espera que hoy se anuncie también la clausura de los museos de la Ruta de Caesaraugusta, el Pablo Gargallo y salas como La Lonja o Los Morlanes. Y la exposición Muñecas de papel, que se iba a presentar hoy en el Museo de Origami ha anulado dicha presentación, aunque se desconoce si llegará a abrir al público.

OTROS ACTOS / Actividades como las recreaciones históricas que este fin de semana se iban a celebrar en Tarazona y en Sos del Rey Católico también han sido suspendidas. Y como ya adelantó ayer EL PERIÓDICO, ha quedado cancelada la obra Antoine, la increíble historia del creador de El Principito, prevista para el 27 y el 28 de marzo en el Palacio de Congresos de la Expo, además de suspenderse las actividades del Forum de la Fnac y Ámbito Cultural de El Corte Inglés, así como prácticamente todas presentaciones de libros que iban a celebrarse en la ciudad en las próximas dos semanas. El coronavirus ha atacado fuerte a la cultura, que va a ver seriamente dañados sus intereses de todo tipo .