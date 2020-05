Rosalía conquista la portada de 'Elle' en EEUU como la artista del verano

La cantante española Rosalía fue la artista elegida por la versión estadounidense de la revista "Elle" para protagonizar su portada de la edición del verano, además de dedicarle el reportaje central del número para ahondar en la visión de la estrella sobre la moda y la música para los próximos tres meses.

La propia artista se encargó de publicar este martes en sus redes sociales una imagen de la tapa con el comentario: "Woooow, qué gran honor, soy la portada de 'Elle' en Estados Unidos de este raro verano de 2020, pero que iluuuuu", dijo.

Wow, q pasada soy portada de @elleusa de este raro verano de 2020 pero q iluuuuu 😊😊😊

oooomg I feel very honored to be on the cover of @elleusa summer 2020 issue 💛💛💛 pic.twitter.com/OFwe7k1feX