Lambán: "El PSOE no ganará en Aragón si sigue las recetas de Moncloa y Ferraz"

No ha dejado indiferente Javier Lambán a nadie, como suele ser habitual, con sus palabras de este martes. Esta vez, el foro escogido ha sido el palacio de la Aljafería, Como parte de un ciclo de conversaciones que esta vez estuvo moderado por Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, y Beatriz Barrabés, directora de la delegación territorial de RTVE.

Ya en la primera respuesta ha sido muy claro Lambán sobre el reciente 'impasse' de Pedro Sánchez, asegurando que «un político, cuando está en ejercicio, jamás se ensimisma en razones personales, ya que todo obedece a estrategias políticas». Estrategia o no, el expresidente aragonés no ha querido entrar a valorar la situación, más allá de subrayar que «acertó» en su pronóstico de que «seguiría».

Lambán se ha detenido a analizar la deriva de la política española en los últimos años, definiendo el populismo –al que su partido «no escapa»– como «la peor de las noticias para la democracia». Asimismo, ha hablado de su camino personal, en esa transición tan presente en su libro en la que narra su cambio desde un «revolucionario adolescente» hasta el actual «reformista sensato de 66 años». Y lo ha hecho citando a referentes de su pensamiento político, desde Azaña hasta Bakunin, pasando por Weber o Adam Smith.

En cualquier caso, no se ha empleado en exceso a analizar el pasado, aunque sí miró al presente y al futuro con la visión crítica que le caracteriza, incluso dentro de su propio partido. Una situación política, la actual, de la que Lambán se ha atrevido a suscribir que hubiese tenido bases más «estructurales» de haber sido diferente el resultado de las primarias socialistas de 2017. Es decir, si Susana Díaz se hubiese impuesto a Pedro Sánchez.

El rechazo a ser la "aldea gala" del "partido sanchista"

Con todo, el aún secretario general del partido en Aragón ha dicho que no pretendía que la Ejecutiva aragonesa fuese «una aldea gala del partido sanchista», aunque también ha remarcado que el PSOE "no ganará en 2027 si sigue las recetas de Moncloa y Ferraz". Respecto a sus compañeros altoaragoneses, ha diferenciado entre la «dirección» y la «militancia», y ha reivindicado que sus ocho años de Gobierno fueron muy positivos para la provincia oscense.

También ha hecho alusión a la última polémica con las listas europeas, subrayando que en las presentadas hay nombres «que no le llegan a la suela de los zapatos a Isabel García». Fue en este punto donde ha hecho un recordatorio a lo sucedido en las últimas generales, en las que se ha lanzado a decir que los actuales diputados por Zaragoza (donde está la actual ministra, Pilar Alegría, y estuvo Susana Sumelzo) y Teruel «no representan» al partido en Aragón.

Tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de valorar las elecciones catalanas del próximo domingo, aunque sin ponerse en el lugar de Salvador Illa, candidato del PSC, porque ha incidido entre risas que su libro «se entregó tras las gallegas». Aunque sí dejó un mensaje final: «Cuando me he equivocado, lo he hecho solo. Nunca por órdenes de Madrid».