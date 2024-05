Desalojadas varias casas aisladas en Lledó por un incendio forestal

Un incendio forestal en un área de cultivos y pinares ha obligado a desalojar varias viviendas y masías pertenecientes al término municipal de la localidad turolense de Lledó como consecuencia de las llamas originadas en un paraje conocido como Partida El Serrall. El aviso se ha recibido a las 16.36 horas y hasta allí han sido activados los recursos del Gobierno de Aragón y de la Generalitat de Cataluña porque se trata de una zona limítrofe con la comunidad catalana. El fuego, de hecho, se ha propagado a última hora de la tarde a una zona de cultivos de la localidad tarraconense de Horta de San Joan tras dirigirse hacia el río Algars.

En la extinción del incendio están trabajando medios aragoneses consistentes en cinco autobombas -tres forestales y dos de bomberos, cinco cuadrillas terrestres, dos helitransportadas y siete Agentes de Protección de la Naturaleza (APN)- y la Generalitat de Cataluña ha aportado seis helicópteros, tres autobombas y una brigada terrestre. Los medios áereos se han servido de agua gracias a dos balsas próximas al lugar de los hechos, una de ellas específica para la lucha contra los incendios y, la segunda, destinada a almacenar agua de boca. Desde el Gobierno de Aragón se ha activado el nivel uno del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales.

La alcaldesa de Lledó, Teresa Crivillé, ha explicado a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN que, como las viviendas se encuentran diseminadas en el monte, han decidido contactar con los residentes para proceder a su evacuación. Aunque por el momento no hay que lamentar daños humanos, Crivillé ha mostrado su preocupación por los estragos que han podido ocasionar las llamas. "No sabemos si las viviendas se han quemado o no", ha dicho la regidora, que ha apaludido la "buena labor" de los bomberos para contener el frente en la vertiente aragonesa.

Por el momento se desconocen las causas del incendio, si bien la alcaldesa ha recordado que el inicio del fuego no ha estado precedido de ninguna tormenta y, eso sí, ha precisado las fuertes rachas de viento que han soplado a lo largo del día de hoy en la zona.