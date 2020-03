Los Titiriteros de Binéfar llevarán sus cuentos a las casas por Internet

La suspensión de conciertos y espectáculos por causa del coronavirus no ha apagado el eco de la música y el teatro, que han encontrado en Internet la manera perfecta de seguir llegando en vivo al público. Un buen ejemplo es la iniciativa de Los Titiriteros de Binéfar, que anuncian en su página de Facebook que a partir del lunes, cada mañana a las 10, ofrecerán a través de este medio un espectáculo a los pequeños que desde ese día tienen que estar en casa por la suspensión de las clases escolares. Una idea que fue ampliamente difundida y aplaudida en las redes sociales por la implicación que el grupo muestra, una vez más, con el público menudo.

Pero los Titiriteros de Binéfar no son los únicos que va a utilizar la red para llevar a las casas la magia de los directos. Varios músicos españoles se han unido en una iniciativa que propone una serie de conciertos digitales durante este fin de semana. Así, ha nacido el festival Yo me quedo en casa, con el propósito de combatir de una manera más alegre la crisis del coronavirus y a la vez el tedio por las prescripciones de permanecer en los hogares que han realizando las autoridades.

Yo me quedo en casa –que comenzó ya ayer, se prolonga hasta mañana domingo y se puede seguir a través de los perfiles de Instagram de los artistas– pretende «mejorar uno de los fines de semanas más difíciles de los últimos tiempos». «Los propios músicos están sufriendo la crisis global en sus propias carnes, dado que muchos han tenido que cancelar sus conciertos en las próximas fechas, así que han querido aprovechar la situación para, de forma altruista, ofrecer su música como antídoto contra el aburrimiento y el mal rollo», explica el comunicado del festival.

Los usuarios pueden disfrutar de la música de Rozalén, Andrés Suárez, David Otero, Sofia Ellar, Dani Fernández, Marta Soto, Alfred García, Funambulista, Marwan o Carlos Sadness, y hasta casi 50 artistas. Lo mejor es ver el cartel completo en internet, con las horas a las que actúa cada uno.

Otra herramienta, en este caso para el teatro es la Teatroteca, la plataforma de servicio de préstamos en línea del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música del INAEM, que ha registrado un aumento del diez por ciento en el número de usuarios, con más de 9.100 registrados y diez mil visitas a la página web, desde el pasado miércoles 11 de marzo, con el cierre de los espacios escénicos en Madrid. La plataforma online cuenta con 1.595 títulos de teatro, circo y danza.

Todo esto ayudará a paliar la falta de ocio en vivo que se ha restringido por la epidemia viral. En Aragón, ayer, siguió la cascada de anuncios de cancelaciones de espectáculos y cierres de centros culturales, como CaixaFórum, el Centro Joaquín Roncal de la CAI, Teatro de las Esquinas, el festival Espiello, que aplaza su celebración, la Bienal musical Once, el espectáculo del Carnaval de Cádiz que se iba a celebrar en el Auditorio y se aplaza a septiembre, el Mercado de los Porches del Audiorama, más presentaciones de libros... en definitiva, parálisis total.